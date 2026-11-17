El panorama del tiempo en el NOA

El fenómeno en Tucumán forma parte de una jornada de inestabilidad que alcanza a la mitad del país y golpea con fuerza al resto del Noroeste Argentino. En la región, el aviso amarillo se replica en el turno matutino en gran parte de Catamarca —con acumulados similares de entre 15 y 40 mm—, mientras que Santiago del Estero presenta un escenario más crítico: el oeste y centro provincial tienen advertencia amarilla (de 30 a 70 mm), pero el norte, este y sur santiagueño escalan a alerta naranja por ráfagas superiores a 90 km/h y hasta 120 mm de lluvia.