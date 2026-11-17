Alerta amarilla en Tucumán: hasta qué hora rige el aviso por tormentas y cuándo mejora el tiempo
El Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia por tormentas fuertes para la mañana de este martes 17 de noviembre en gran parte de la provincia. Qué localidades están afectadas, cómo sigue el pronóstico hora por hora y qué ocurre en el resto del NOA.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes en gran parte de Tucumán debido al avance de un frente de inestabilidad climática.
- El aviso rige tras cinco días de tregua; prevé entre 15 y 40 mm de agua, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional granizo, con foco matutino en casi toda la provincia.
- El mal tiempo persistirá con chaparrones hasta la noche y se extiende al NOA, con alertas en Catamarca y un nivel naranja más severo en Santiago del Estero.
Desde este lunes, gran parte de la provincia de Tucumán se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas después de una extraordinaria tregua de lluvias intermitentes que comprendió alrededor de cinco días. Pero la jurisdicción vuelve a estar advertida por las precipitaciones intensas que volverán a signar las jornadas de la segunda quincena de noviembre. Este martes, el territorio tucumano se mantiene bajo aviso meteorológico.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó la advertencia para Tucumán, que por este martes nuevamente se encuentra avisada por fenómenos extremos, en este caso tormentas de nivel amarillo que azotarán gran parte del distrito. Según el SMN, el alerta se extiende en toda la provincia a excepción del sector oeste que comprende a los Valles de Tafí y las zonas montañosas del occidente.
Qué zonas de Tucumán están bajo alerta y cómo serán las tormentas
La entidad climática advirtió que las localidades afectadas por las tormentas son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
En todas estas jurisdicciones las precipitaciones estarán acompañadas de abundante caída de agua y, por momentos, el fenómeno cobrará gran intensidad. El evento también podrá estar seguido de granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.
Cómo sigue el pronóstico hora por hora
El SMN advirtió que la alerta se mantendrá durante la mañana en la provincia, es decir entre las 6 y las 12 horas. Las tormentas fuertes estarán acompañadas de una temperatura que comprenderá los 23°C y luego ascenderá hasta los 26°C durante la tarde. Entonces las lluvias descenderán a chaparrones que luego se convertirán en tormentas aisladas durante la noche, mientras que las marcas térmicas acompañarán con un descenso a los 22°C. La humedad se mantiene en un 95%, según el organismo oficial.
El panorama del tiempo en el NOA
El fenómeno en Tucumán forma parte de una jornada de inestabilidad que alcanza a la mitad del país y golpea con fuerza al resto del Noroeste Argentino. En la región, el aviso amarillo se replica en el turno matutino en gran parte de Catamarca —con acumulados similares de entre 15 y 40 mm—, mientras que Santiago del Estero presenta un escenario más crítico: el oeste y centro provincial tienen advertencia amarilla (de 30 a 70 mm), pero el norte, este y sur santiagueño escalan a alerta naranja por ráfagas superiores a 90 km/h y hasta 120 mm de lluvia.