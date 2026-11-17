Ráfagas intensas, granizo y hasta 120 mm de agua: el SMN emitió alerta naranja y amarilla por tormentas este martes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de nivel amarillo y naranja que abarcan desde el norte hasta la Patagonia. Ráfagas superiores a 90 km/h, caída de granizo y viento Zonda marcarán el ritmo climático de la jornada: mirá el detalle provincia por provincia.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas, granizo y ráfagas intensas en gran parte del norte, centro y sur de Argentina.
- El temporal se desplazó desde Cuyo hacia el NEA y NOA, con acumulados de hasta 120 mm en Misiones y Corrientes, sumado a viento Zonda en sectores de San Juan y La Rioja.
- Hacia la noche el mal clima avanzará sobre Córdoba y la Patagonia; se prevén posibles anegamientos, reducción de visibilidad y complicaciones en la circulación vial.
Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se desplazaron de Cuyo y el centro del territorio hacia las regiones del Noreste, el Noroeste y el sur del país. Mientras que este lunes las advertencias de la entidad climática se enfocaban en la zona más árida y en el Litoral —donde también estaban incluidos La Pampa y Buenos Aires—, los avisos severos por tormentas se trasladaron ahora hacia los extremos de la Argentina.
El organismo oficial anunció una jornada de inestabilidad que comprenderá a la mitad del territorio nacional, mientras que tres provincias sufrirán el impacto de las lluvias, aunque únicamente por su abundancia, ya que el fenómeno estará exento de actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo. El nivel de riesgo varía según la zona, siendo Misiones, Corrientes y parte de Santiago del Estero las jurisdicciones más afectadas.
En la región del NEA, gran parte de Formosa se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas, con foco en el sector este, principalmente en Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané. El aviso se repite en Chaco, que también registrará precipitaciones durante la mañana, desde las 6:00 a las 12 horas, en las localidades de Maipú y el sudeste de Almirante Brown y General Güemes. Para estas áreas se prevén fenómenos aislados, algunos fuertes o puntualmente severos, que podrán estar acompañados por abundantes chaparrones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas, con acumulados de entre 30 y 70 mm que pueden ser superados de forma puntual.
En Santa Fe, la advertencia rige para el norte provincial, principalmente en los departamentos Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier y Vera. Allí, las lluvias ocurrirán en la franja matutina con registros de agua similares a los de las provincias vecinas.
Alerta naranja y amarilla en Corrientes y Misiones
El panorama se vuelve más crítico en el resto del Litoral. En Corrientes, el nivel amarillo rige por la mañana para Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y Monte Caseros, con condiciones similares de actividad eléctrica y acumulados de hasta 70 mm. Sin embargo, gran parte del territorio correntino escala a alerta naranja: abarca a San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Ituzaingó, San Miguel, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.
Misiones comparte este nivel de riesgo durante las primeras horas del día en toda su extensión, incluyendo Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Guaraní, San Pedro, General Manuel Belgrano, Montecarlo, Eldorado e Iguazú. En las áreas bajo categoría naranja de ambas provincias se prevén temporales fuertes a severos, acompañados de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, con precipitaciones acumuladas entre 70 y 120 mm.
El avance de las tormentas en el NOA: Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca
En el Noroeste Argentino, Santiago del Estero presenta una división en el mapa de riesgo durante la mañana. La alerta naranja alcanza al norte, este y sur provincial en Figueroa, Pellegrini, Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento y todo el departamento Alberdi, Copo y Moreno, donde también se aguardan ráfagas superiores a 90 km/h y hasta 120 mm de lluvia. En tanto, el nivel amarillo cubre a Guasayán, Jiménez, Río Hondo, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, con acumulados previstos de entre 30 y 70 mm.
Para Tucumán rige un aviso amarillo que comprende a Capital, Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo. La misma advertencia se replica en turno matutino en Catamarca para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. En ambas jurisdicciones se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con ocasional caída de granizo, ráfagas y valores de precipitación de entre 15 y 40 mm.
Tormentas hacia la tarde y la noche en Cuyo, Centro y Patagonia
Con el correr de la jornada, la inestabilidad se desplazará hacia otras regiones. En La Rioja, la alerta amarilla por tormentas aisladas, con acumulados de entre 15 y 40 mm, llegará por la noche, entre las 18 y las 00 horas, afectando a Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
En simultáneo, durante la franja nocturna, el aviso por precipitaciones de mayor intensidad (de 30 a 70 mm) se activará en el centro del país. En Córdoba impactará en Punilla y en las zonas serranas de Colón, Ischilín, Santa María, Totoral, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto y San Javier, extendiéndose también hacia San Luis en las zonas bajas de Chacabuco, Junín y Libertador General San Martín.
Por su parte, la región cuyana enfrentará un fenómeno distinto por la tarde, entre las 13 y las 18 horas: rige alerta amarilla por viento Zonda en San Juan y el oeste riojanoque comprende la precordillera de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid, Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda; con velocidades de 30 a 50 km/h, ráfagas superiores a 70 km/h, brusco ascenso térmico y reducción de la visibilidad.
Finalmente, en el sur argentino el protagonismo estará dado únicamente por lluvias de variada intensidad, sin tormentas severas asociadas, con acumulados de entre 10 y 30 mm. Durante la tarde, la alerta amarilla alcanzará a la meseta rionegrina que abarca Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo y al oeste de Chubut, en la cordillera y meseta de Cushamen, y mesetas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Hacia la noche, las precipitaciones se trasladarán al este y la costa chubutense, afectando a Gaiman, el este de Mártires y Telsen, las mesetas de Biedma, Florentino Ameghino y Rawson, y las áreas costeras de estas dos últimas jurisdicciones.