Finalmente, en el sur argentino el protagonismo estará dado únicamente por lluvias de variada intensidad, sin tormentas severas asociadas, con acumulados de entre 10 y 30 mm. Durante la tarde, la alerta amarilla alcanzará a la meseta rionegrina que abarca Pilcaniyeu, Ñorquincó, Nueve de Julio, oeste de El Cuy y Veinticinco de Mayo y al oeste de Chubut, en la cordillera y meseta de Cushamen, y mesetas de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches. Hacia la noche, las precipitaciones se trasladarán al este y la costa chubutense, afectando a Gaiman, el este de Mártires y Telsen, las mesetas de Biedma, Florentino Ameghino y Rawson, y las áreas costeras de estas dos últimas jurisdicciones.