Superniño en Argentina: qué provincias deberán prepararse para un verano con lluvias abundantes
El fortalecimiento de El Niño genera preocupación de cara al verano 2026-2027. Un meteorólogo advirtió cuáles son las provincias argentinas más expuestas a lluvias abundantes, inundaciones y posibles crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
Resumen para apurados
- El meteorólogo Marcelo Madelón alertó que el Litoral argentino enfrentará graves inundaciones en diciembre y enero debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño.
- Las intensas precipitaciones en cuencas de Brasil y Paraguay elevarán los caudales de los ríos Paraná y Uruguay, agravando las crecidas en localidades costeras del centro y este.
- Aunque los pronósticos marcan tendencias y no eventos puntuales, las provincias deberán reforzar su prevención ante un 'Superniño' que amenaza con anegamientos más profundos.
El fortalecimiento del fenómeno de El Niño genera preocupación de cara al verano 2026-2027 por la posibilidad de que se registren lluvias abundantes en distintas regiones de Argentina. Las proyecciones climáticas ponen el foco especialmente en el Litoral y el noreste del país, donde podrían aumentar los riesgos de inundaciones y crecidas de los principales ríos.
El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, advirtió que las provincias más expuestas serían Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. El período de mayor actividad del fenómeno para Argentina coincidiría con diciembre y enero, dos meses clave para seguir la evolución de las precipitaciones.
El Niño en Argentina: cuáles son las provincias con mayor riesgo de lluvias e inundaciones
Las previsiones climáticas anticipan que el impacto de El Niño podría sentirse con mayor intensidad en el noreste argentino y en la región del Litoral.
Según detalló Madelón, las zonas que deberán seguir con especial atención la evolución del fenómeno son: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y noreste de Santa Fe.
El escenario de precipitaciones abundantes también comprende regiones de países vecinos, como los estados brasileños de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul, Uruguay y el este de Paraguay.
La preocupación de los especialistas no se limita a la cantidad de agua que podría caer en cada provincia. Las lluvias en estas regiones también pueden incrementar los aportes de las cuencas hidrográficas y repercutir en los niveles de los ríos que atraviesan Argentina.
Qué puede pasar con los ríos Paraná y Uruguay por El Niño
Uno de los aspectos centrales del seguimiento climático para el verano será el comportamiento de los grandes ríos de la región. Las precipitaciones acumuladas en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay podrían modificar sus caudales y provocar aumentos en los niveles de agua de las localidades ubicadas en sus márgenes.
Sin embargo, las crecidas no dependen exclusivamente de las lluvias que se registren en una provincia. También intervienen otros factores, como el volumen de precipitaciones en las zonas altas de las cuencas, los aportes de los afluentes y las condiciones hidrológicas previas.
Por este motivo, el seguimiento de El Niño también requiere observar lo que sucede en los territorios de Brasil, Paraguay y Uruguay, ya que las lluvias en esos países pueden tener consecuencias sobre los cursos de agua argentinos.
La advertencia de un meteorólogo por posibles inundaciones durante el verano
Marcelo Madelón advirtió que un episodio de precipitaciones extraordinarias podría agravar los problemas que suelen producirse durante los veranos lluviosos en el centro y este de Argentina.
"En el caso de Argentina y principalmente en verano, esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país. Si normalmente aparece con inundaciones, este Super Niño puede aparecer con inundaciones incluso más profundas", explicó el especialista.
La advertencia pone el foco en la posibilidad de que los excesos de precipitaciones se intensifiquen durante los meses de mayor actividad del fenómeno. Para Argentina, diciembre y enero aparecen como el período de mayor atención dentro del verano 2026-2027.
De todas maneras, una mayor probabilidad de lluvias no significa que las inundaciones vayan a producirse necesariamente. Los pronósticos estacionales permiten identificar tendencias climáticas generales, pero no establecer con precisión la fecha, la ubicación ni la intensidad de cada posible evento extremo.