Superniño en Argentina: qué provincias deberán prepararse para un verano con lluvias abundantes

El meteorólogo Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, advirtió que las provincias más expuestas serían Misiones, Corrientes, Entre Ríos, el este de Formosa, el este de Chaco y el noreste de Santa Fe. El período de mayor actividad del fenómeno para Argentina coincidiría con diciembre y enero, dos meses clave para seguir la evolución de las precipitaciones.