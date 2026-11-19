Viento Zonda: las tres provincias bajo alerta amarilla

El tercer fenómeno contemplado en el informe es el viento Zonda, que afectará a zonas de Mendoza, San Juan y La Rioja. El pronóstico anticipa velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.