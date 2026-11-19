El SMN encendió las alertas por un combo de fenómenos meteorológicos: cuáles son las provincias afectadas
El organismo nacional emitió alertas amarillas por tres fenómenos que afectarán a distintas regiones del país. Se esperan tormentas fuertes, lluvias intensas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas para este jueves en 12 provincias del país por tormentas fuertes, lluvias y viento Zonda con riesgo de granizo y ráfagas.
- El reporte prevé ráfagas de más de 70 km/h por Zonda en Cuyo, precipitaciones intensas en la Patagonia y actividad eléctrica severa en el centro del país.
- Las autoridades instan a seguir los avisos oficiales ante el riesgo de caída de visibilidad, daños por fuertes vientos y bruscos cambios térmicos en las regiones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda para este jueves 19 de noviembre. Los fenómenos meteorológicos alcanzarán a 12 provincias de Argentina y podrían provocar precipitaciones intensas, ráfagas de viento, caída ocasional de granizo y cambios bruscos de temperatura.
Según el organismo, las advertencias comprenden distintas regiones del país y contemplan condiciones meteorológicas que podrían generar inconvenientes, especialmente por la intensidad de las precipitaciones y la reducción de visibilidad.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El SMN informó que la alerta amarilla por tormentas alcanza a sectores de Formosa, Misiones, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
De acuerdo con el pronóstico oficial, se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos breves, ocasional granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.
En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 15 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera localizada.
Alerta amarilla por lluvias: qué pasará en Santa Cruz
Por otra parte, el organismo meteorológico estableció una alerta amarilla por lluvias para diferentes sectores de Santa Cruz.
En esa región se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros. Sin embargo, esos valores podrían ser superiores en algunos puntos.
Además, el SMN advirtió que no se descarta la presencia de tormentas aisladas durante el período de vigencia de la alerta.
Viento Zonda: las tres provincias bajo alerta amarilla
El tercer fenómeno contemplado en el informe es el viento Zonda, que afectará a zonas de Mendoza, San Juan y La Rioja. El pronóstico anticipa velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
Este fenómeno puede ocasionar una disminución de la visibilidad, un incremento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.
Por estas características, el SMN recomienda prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos y a las advertencias oficiales durante la jornada.