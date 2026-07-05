Tafí del Valle, uno de los ocho pueblos más lindos de Argentina

“Tenemos mucha expectativa, somos optimistas con el ingreso de turistas nacionales e internacionales a nuestro valle, sobre todo con la nominación que tuvimos como uno de los ocho pueblos más lindos de la Argentina. Esta fue una competencia de 56 pueblos de Argentina con 19 provincias participando, y tenemos el honor de quedar entre los ocho seleccionados. Creemos y estamos más que seguros que la gente va a venir a visitar nuestro hermoso valle. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y tratando de que se sientan como en su casa”, expresó Walter Marino, director de Turismo de Tafí del Valle.