Tafí del Valle, uno de los ocho pueblos más lindos de Argentina

Resumen para apurados
- Tafí del Valle (Tucumán) lanza su temporada invernal tras ser elegido uno de los ocho pueblos más lindos de Argentina, buscando atraer turistas con su oferta cultural y natural.
- Elegido entre 56 localidades de 19 provincias, el destino ofrece una agenda que incluye ferias, su célebre queso artesanal, turismo de aventura y recorridos culturales.
- Las autoridades confían en el atractivo del destino para mitigar el impacto de la crisis económica nacional, consolidando el turismo y preservando la identidad del valle.
Tafí del Valle se prepara para recibir la temporada de invierno con una propuesta que combina naturaleza, cultura viva, gastronomía regional y experiencias al aire libre, en uno de los destinos más emblemáticos del norte argentino.
En ese marco, desde el municipio destacan que el objetivo es seguir consolidando al valle como un punto de encuentro entre la tradición, la producción local y el turismo, en un entorno donde cada paisaje invita a detenerse y disfrutar.
“Tenemos mucha expectativa, somos optimistas con el ingreso de turistas nacionales e internacionales a nuestro valle, sobre todo con la nominación que tuvimos como uno de los ocho pueblos más lindos de la Argentina. Esta fue una competencia de 56 pueblos de Argentina con 19 provincias participando, y tenemos el honor de quedar entre los ocho seleccionados. Creemos y estamos más que seguros que la gente va a venir a visitar nuestro hermoso valle. Los vamos a recibir con los brazos abiertos y tratando de que se sientan como en su casa”, expresó Walter Marino, director de Turismo de Tafí del Valle.
La distinción no solo refuerza el posicionamiento turístico del destino, sino que también impulsa una temporada invernal que llega cargada de actividades para todos los gustos.
El corazón de la propuesta estará en la plaza principal, que durante los fines de semana se transformará en un espacio de encuentro con cocina en vivo, degustaciones de productos típicos y ferias de emprendedores. Allí, los sabores del valle vuelven a ser protagonistas: empanadas, productos regionales y el reconocido queso de Tafí del Valle con denominación de Identificación Geográfica (IG), el primer lácteo argentino en obtener esta distinción.
La agenda se completa con propuestas culturales y recreativas que buscan acompañar cada fin de semana del invierno. Entre ellas, el ciclo de cine tucumano los viernes 10 y sábados 17 a las 20 en la sala cultural; la elaboración de la tortilla más grande junto a la tradicional merienda del cerro el sábado 11; el quinto encuentro gaucho el sábado 18 en el corral de las Tacanas; y el espectáculo del Teatro Oreste Caviglia el sábado 8 de agosto, con danzas, música y degustaciones. A esto se suman talleres diarios en la sala cultural, que mantienen vivo el movimiento artístico durante toda la temporada.
Pero Tafí del Valle no se disfruta solo en la plaza: también se recorre, se camina y se vive. El turismo activo gana protagonismo con propuestas como kayak, trekking y escalada, de la mano de prestadores locales, con coordinación desde la Casa del Turista.
A esto se suma la tradicional Ruta del Artesano, un recorrido que invita a descubrir la Vuelta al Valle y a encontrarse cara a cara con los artesanos en sus talleres, donde cada pieza cuenta una historia y cada técnica conserva saberes ancestrales.
La experiencia se completa con las visitas a los tambos de la zona, como Tambo Las Carreras y Tambo La Sofía, donde los visitantes pueden presenciar el ordeñe y degustar quesos locales en un entorno natural único.
En el Museo La Banda, en tanto, se exhibe una muestra de ponchos de Tafí del Valle elaborados con técnicas ancestrales, algunos con más de 70 años de historia, dentro de un espacio pensado para la difusión y comercialización del trabajo artesanal del valle.
Desde el municipio reconocen que el contexto económico del país presenta desafíos, especialmente para el turismo, una de las actividades más sensibles en tiempos de crisis. Sin embargo, mantienen una mirada optimista frente a la llegada de visitantes durante la temporada invernal, confiando en el atractivo natural y cultural del destino.
“Vengan a visitar este pueblo hermoso que tiene la provincia de Tucumán. Vengan a conocer sus bondades, sus virtudes, sus paisajes, su aire puro, su gastronomía y vean con sus propios ojos el por qué quedó seleccionado entre los ocho pueblos más lindos de la Argentina”, agregó Marino.
Con su identidad intacta y una agenda que combina tradición, sabores y experiencias en plena montaña, Tafí del Valle se prepara para vivir un invierno que invita a quedarse un poco más en cada rincón.