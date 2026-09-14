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Los hutíes de Yemen, el grupo que humilló a Arabia Saudita

Ahora ocupan toda la costa yemení del mar Rojo, y gran parte del norte del país, incluida la capital Saná.

SECUESTRO. Armas y vehículos sauditas quedaron en manos rebeldes.
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Hace 2 Hs

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- En cuestión de días, los hutíes de Yemen avanzaron por el sur y tomaron el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, lo que afianzó su ascenso como una fuerza relevante en la constelación de grupos apoyados por Irán en Medio Oriente.

Antes considerado un movimiento religioso y militar relativamente aislado, los hutíes ahora ocupan toda la costa yemení del mar Rojo, y gran parte del norte del país, incluida la capital Saná.

Comunidad minoritaria

Los hutíes pertenecen a la comunidad zaidi, una rama chiita del islam, minoritaria entre la población mayoritariamente sunita de Yemen. Se levantaron en los años 1990 en respuesta a la supuesta discriminación sectaria contra los zaidi, que predominan en el empobrecido norte del país.

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El movimiento hutí, conocido también como Ansar Alá (Partidarios de Dios), recibe su nombre del fallecido líder espiritual Badredin el Hutí y su hijo Husein, fallecido a manos de las fuerzas yemenitas en 2004.

El otro hijo de Hutí, Abdulmalik, asumió las riendas del poder y el grupo pasó a ser a un poder gobernante, con peso regional. Ahora dispone de decenas de miles de combatientes bien entrenados y con experiencia de luchar en el áspero terreno montañoso de Yemen.

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Los hutíes controlan zonas donde vive la mayoría de la población yemení, aunque el gobierno reconocido internacionalmente controla más territorio. Sus misiles y drones son una amenaza para sus vecinos del Golfo y para Israel.

Largo alzamiento

De 2004 a 2010, el grupo libró seis guerras contra el entonces gobierno yemenita y enfrentó a Arabia Saudita entre 2009 y 2010 tras atravesar la frontera. Participaron en las protestas que provocaron la deposición del ex gobernante Ali Abdulá Saleh en 2012 tras el movimiento de la Primavera Árabe.

Su principal movimiento se dio cuando tomaron Saná en 2014, provocando una intervención encabezada por Arabia Saudita en marzo de 2015, seguida por una brutal guerra civil que dejó cientos de miles de muertos y provocó una crisis humanitaria masiva. En 2022, alcanzaron una tregua con el gobierno pero mantuvieron control de gran parte del norte de Yemen.

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Las hostilidades se reanudaron en julio, cuando los hutíes permitieron que un avión iraní aterrizara en Yemen, desafiando el control saudita del espacio aéreo yemenita. El gobierno respondió con un ataque al aeropuerto.

“Eje de Resistencia”

Los hutíes son parte del “Eje de Resistencia” que encabeza Irán, en el que están el Hezbollah libanés, el Hamas palestino y grupos armados iraquíes. Arabia Saudita y Estados Unidos los consideran un instrumento de Irán, al que acusan de suministrarles armas.

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A diferencia de Hezbollah, los hutíes no ven al líder supremo iraní como la máxima autoridad, pero se han acercado a Irán a lo largo de los años.

En 2024, los hutíes comenzaron a atacar barcos en el mar Rojo que en su criterio tienen relación con Israel, en apoyo a los palestinos por la guerra en Gaza.

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