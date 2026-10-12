Conflicto en Medio Oriente: ataques de hutíes al aeropuerto de Riad dejan 13 muertos

“Cubierta de sangre”

Antes de esta reivindicación, Riad ya había acusado al grupo proiraní y prometió responder “con firmeza”, calificando el ataque del sábado de “crimen de guerra”. Estos ataques se suman a otros ocurridos el miércoles y el jueves, también contra el aeropuerto de Riad, en los que murieron seis personas en total.