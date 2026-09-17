Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca

RIAD, Arabia Saudita.- La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró que destruyó un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los hutíes de Yemen. El grupo apoyado por Irán desmintió el ataque. Después de años de tregua en la guerra civil, Yemen fue arrastrado en julio al conflicto en Medio Oriente, desencadenado a finales de febrero por una ofensiva estadounidense e israelí contra Irán.
Los hutíes, enfrentados desde 2014 al gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita, tomaron la semana pasada el control de la costa yemení que bordea el mar Rojo, reforzando su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.
Esto pone en jaque las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, y las hostilidades volvieron a impulsar los precios del petróleo, que cotizan por encima de los 100 dólares el barril, una escalada que amenaza la economía mundial.
Arabia Saudita afirmó que sus defensas aéreas destruyeron el martes “un dron hostil lanzado por la milicia terrorista hutí antes de que ingresara al espacio aéreo restringido de la capital sagrada” del islam.
“La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de sus visitantes constituye una línea roja”, advirtió la coalición liderada por Arabia Saudita que respalda al gobierno yemenita reconocido por la comunidad internacional.
La cancillería saudita lo denunció como un “ataque terrorista cobarde”. “Vi a algunas personas entrar en pánico y correr hacia la ventana para ver qué había ocurrido”, declaró un residente de La Meca que pidió el anonimato. “Creo que el sistema de alarma creó el pánico (...) La vida sigue con normalidad en La Meca, ya hubo otros incidentes en la ciudad, este no es el primero”, añadió
La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó los ataques que afirma que “profanan la santidad de los lugares sagrados y las mezquitas, y hieren los sentimientos de los musulmanes del mundo”.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, afirmó que “atentar contra la seguridad de La Meca y contra el carácter sagrado de los lugares santos del islam constituye un hecho de extrema gravedad”.
Hazem al Asad, miembro del comité político de los hutíes, desestimó la acusación, que tachó de una “mentira” gastada que ya se ha utilizado antes y “no engaña a nadie”.
“Todo devastado”
Los combates han dejado cientos de muertos y al menos 100.000 desplazados, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ali, de 40 años, huyó de su hogar en la ciudad costera yemení de Dhubab en medio de los temores por los combates y las explosiones. “Había disparos por todas partes, estábamos completamente indefensos, sin comida ni agua”, relató el hombre, que no tuvo más remedio que huir en barco por el mar en una travesía de un día hasta Yibuti, en el Cuerno de África.
“Los aviones volaban sobre nosotros. Todo estaba devastado. No tuvimos más remedio que huir”, dijo.
La subida del petróleo de los últimos días fue frenada por noticias alentadoras sobre el suministro. Un corredor de navegación segura garantizado por Estados Unidos en el estrecho de Ormuz permitió un aumento significativo de las exportaciones de petróleo del Golfo.
La ofensiva relámpago de los hutíes, que lograron tomar el control de todo el territorio yemenita sobre el mar Rojo y del estrecho de Bab el Mandeb, complica las exportaciones de petróleo del Golfo, que dependían de este paso que conecta el océano Índico y el mar Mediterráneo ante el bloqueo en Ormuz.
Los hutíes aseguran que no existe ninguna amenaza para la navegación en ese estrecho, salvo para los buques sauditas.
Mientras aumenta la presión económica sobre Arabia Saudita, los hutíes afirmaron el miércoles haber derribado un avión de combate saudita y acusaron al país de haber llevado a cabo 450 ataques aéreos contra su vecino esta semana.