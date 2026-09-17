Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar La Meca

La cancillería saudita lo denunció como un “ataque terrorista cobarde”. “Vi a algunas personas entrar en pánico y correr hacia la ventana para ver qué había ocurrido”, declaró un residente de La Meca que pidió el anonimato. “Creo que el sistema de alarma creó el pánico (...) La vida sigue con normalidad en La Meca, ya hubo otros incidentes en la ciudad, este no es el primero”, añadió