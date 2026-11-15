Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Para el Presidente, el prócer argentino comprendió de manera anticipada los mecanismos centrales del mercado. “Belgrano entendía que el valor es subjetivo y que está sujeto a las leyes de oferta y demanda, algo que muchos, a más de 200 años, siguen sin entender”, disparó en un dardo dirigido a sus detractores. En la misma línea, agregó: “Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer es seguir los pasos de nuestro primer economista, Belgrano”. Al repasar la historia nacional, Milei sostuvo que el país atravesó etapas de “miseria y desgracia” cuando le dio la espalda al intercambio internacional, cuestionando el rumbo del último siglo. “Belgrano comprendía que el destino del país era la participación en el comercio global, que una Argentina atrapada en sí misma conducía al fracaso. En los 100 años previos a nuestra llegada al Gobierno lo que hizo la Argentina fue cerrarse cada vez más y cada vez nos hicimos más pobres”, afirmó. Según sus datos, al asumir comerciaba con el 10% del mundo, hoy alcanza el 30% y busca llegar al 90% en 2027.