Política

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Desde la Casa Rosada, el Presidente prometió bajar impuestos, abrir el comercio global y reivindicó el ideario liberal de Belgrano. Promesas de bienestar económico.

MUESTRA EN LA CASA ROSADA. El Presidente inauguró una puesta que evoca a Belgrano, a quien calificó como un adelantado del mercado.
MUESTRA EN LA CASA ROSADA. El Presidente inauguró una puesta que evoca a Belgrano, a quien calificó como un adelantado del mercado.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei despejó este sábado cualquier especulación sobre su futuro político y ratificó de manera explícita que competirá por un segundo mandato en las elecciones de 2027. El anuncio tuvo lugar en el Museo de la Casa Rosada, durante el acto de inauguración de una muestra dedicada a Manuel Belgrano, escenario que el jefe de Estado eligió para enviar un mensaje directo tanto hacia adentro de la coalición oficialista como al conjunto del electorado.

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“Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección”, sentenció el mandatario detrás del atril, vestido de saco y corbata. La definición llega en un momento de creciente tensión interna dentro del oficialismo por el rol de la senadora nacional Patricia Bullrich, quien viene coqueteando con la posibilidad de lanzar su propia candidatura. Apenas el jueves pasado, Milei había dejado entrever ese malestar con un sugestivo posteo en Instagram: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”. Acompañado en el auditorio por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el senador bonaerense de La Libertad Avanza Diego Valenzuela -curador de la exposición y orador previo-, el Presidente evitó ahondar en los puntos flacos del programa económico actual. En cambio, optó por redoblar la apuesta de cara a un eventual segundo período de gestión con metas ambiciosas en materia fiscal y comercial.

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“El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos U$S 500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda”, aseguró Milei ante los presentes. Entusiasmado con esa proyección de largo plazo, el mandatario cerró ese tramo de su intervención con una consigna de tono netamente electoral: “¡Miren si tenemos cosas para hacer para hacer grande a la Argentina nuevamente!”.

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El eje conceptual de la alocución giró en torno a la reinterpretación histórica y económica de Belgrano, a quien Milei definió sin rodeos como un referente “liberal”. En ese sentido, trazó paralelismos entre las ideas del creador de la bandera y las políticas de su administración, e incluso lo vinculó con Adam Smith, aunque marcó una diferencia teórica al señalar que el economista escocés formuló una “incorrecta teoría del valor”.

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Para el Presidente, el prócer argentino comprendió de manera anticipada los mecanismos centrales del mercado. “Belgrano entendía que el valor es subjetivo y que está sujeto a las leyes de oferta y demanda, algo que muchos, a más de 200 años, siguen sin entender”, disparó en un dardo dirigido a sus detractores. En la misma línea, agregó: “Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer es seguir los pasos de nuestro primer economista, Belgrano”. Al repasar la historia nacional, Milei sostuvo que el país atravesó etapas de “miseria y desgracia” cuando le dio la espalda al intercambio internacional, cuestionando el rumbo del último siglo. “Belgrano comprendía que el destino del país era la participación en el comercio global, que una Argentina atrapada en sí misma conducía al fracaso. En los 100 años previos a nuestra llegada al Gobierno lo que hizo la Argentina fue cerrarse cada vez más y cada vez nos hicimos más pobres”, afirmó. Según sus datos, al asumir comerciaba con el 10% del mundo, hoy alcanza el 30% y busca llegar al 90% en 2027.

Otro punto central fue el rechazo a los precios fijados por el Estado, postura que también atribuyó a Belgrano para elogiar sus propias reformas. Destacó que eliminar el “barril criollo” -una de las 18.000 desregulaciones de Federico Sturzenegger- revirtió la balanza energética en U$S 30.000 millones. Sumó además la reforma de la ley de glaciares, que según vaticinó multiplicará por veinte las exportaciones mineras, y la derogación de la ley de alquileres. “¡Vamos que somos un laboratorio hermoso en términos de resultados magníficos!”, celebró antes de lanzar su eslogan: “Si tuviera que proponer un programa, diría: ‘Hagamos Belgrano, nos va a hacer grandes nuevamente’”.

Sobre el cierre, el mandatario vinculó el simbolismo de la bandera con la libertad individual y el trabajo sin monopolios, convocando a tomar el legado del prócer como guía para consolidar el rumbo oficialista hacia las urnas.

La exposición, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas” y abierta al público en el marco de la Noche de los Museos, recorre la faceta intelectual, económica y militar del creador de la insignia patria. Durante su presentación, el jefe de Estado respaldó su meta de expansión comercial enumerando los acuerdos ya impulsados por su gestión con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos, además del acercamiento al bloque Transpacífico. Con ese respaldo diplomático y productivo como carta de presentación, el mandatario buscó ordenar la tropa propia y fijar la hoja de ruta oficialista hacia 2027.

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