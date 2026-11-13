Política

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

Con una inversión cercana a los $25.000 millones, el cronograma incluye rutas, viviendas, la planta de tratamiento en Burruyacu y la rotonda en Alberdi. El 9 de abril, un plazo límite en lo legal.

EN LA RUTA 323. La obra está prevista para su inauguración este viernes. Foto de ARCHIVO PRENSA DPV
EN LA RUTA 323. La obra está prevista para su inauguración este viernes. Foto de ARCHIVO PRENSA DPV
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán inaugurará obras viales y habitacionales antes de las elecciones de 2027 en la provincia, con el fin de cumplir su cronograma de gestión.
  • El plan contempla una inversión cercana a $25.000 millones en proyectos como la ruta 323, la rotonda de Alberdi y la planta de tratamiento en Burruyacú.
  • Las habilitaciones tienen como límite legal el 9 de abril, lo que acelerará los tiempos oficiales y marcará el pulso político y de infraestructura local.
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