Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán inaugurará obras viales y habitacionales antes de las elecciones de 2027 en la provincia, con el fin de cumplir su cronograma de gestión.
- El plan contempla una inversión cercana a $25.000 millones en proyectos como la ruta 323, la rotonda de Alberdi y la planta de tratamiento en Burruyacú.
- Las habilitaciones tienen como límite legal el 9 de abril, lo que acelerará los tiempos oficiales y marcará el pulso político y de infraestructura local.
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