Carlos Melconian criticó la "motosierra" del Gobierno: "Ni rozó a la casta"

El economista Carlos Melconian reclamó que "hay que barajar y dar de nuevo" en el programa de Gobierno, aunque respetando "el equilibrio de las cuentas públicas". En su análisis, el exfuncionario hizo referencia al papa León XIV, de quien señaló que «pide priorizar el campo de la compasión».
Mediante una publicación en sus redes sociales, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri criticó duramente el plan de ajuste. «La mal llamada motosierra (licuadora) al final no purificó. Ni rozó a la casta y terminó en maltrato despiadado a los más débiles y vulnerables», enfatizó Melconian.
En ese marco, el economista explicó que la inflación y el freno de ciertos ajustes, como el del bono compensatorio para las jubilaciones, no significaron un recorte a los privilegios de la cúpula política. Sostuvo que, por el contrario, estas medidas “licuaron” o disminuyeron los ingresos de los estratos más bajos de la sociedad.