Después de la lección papal sobre el diálogo, Milei y Bullrich reactivan la disputa política

En ese sentido, el tramo más comentado del discurso no fue necesariamente aquel sobre los límites de la autoridad, sino el referido al “cuidado de la palabra”, la disposición a escuchar y la necesidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien se comparte un mismo destino. La coincidencia con algunas de las observaciones más habituales que Milei recibe sobre sus estilos de confrontación resultó demasiado evidente como para pasarlo por alto. Al fin y al cabo, una parte central de su construcción política consistió en dividir la escena entre aliados y adversarios, una lógica que el Pontífice pareció poner en cuestión al reivindicar la búsqueda de acuerdos y la existencia de un rumbo común por encima de las diferencias. De ese modo, sostuvo León XIV, una sociedad puede “afrontar sus diferencias sin perder conciencia de aquello que la mantiene unida”.