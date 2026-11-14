Después de la lección papal sobre el diálogo, Milei y Bullrich reactivan la disputa política

La visita de León XIV generó una rara unanimidad, ya que durante cinco días casi toda la política argentina aceptó barrer debajo de la alfombra aquello que venía dividiéndola. Así, conflictos pendientes, disputas de poder, controversias electorales y recriminaciones mutuas quedaron transitoriamente fuera de foco. Pero como un alfombrado sólo oculta y no resuelve, cuando el tapiz empieza a levantarse reaparecen tanto los problemas como los dirigentes dispuestos a retomarlas. Algunas señales ya están a la vista y los primeros chispazos dentro del propio oficialismo así lo confirman.
Hay dos ilusiones que sobrevuelan el mensaje que dejó el Papa tras su paso por la Argentina. Una es que quienes gobiernan escuchen algo más que aquello que coincide con sus propias convicciones y la Doctrina Social, que al presidente Javier Milei le resulta incómoda, es lo que la Iglesia vino a ofrecer. La otra, que esa convocatoria pueda contribuir a cerrar, o al menos reducir, una grieta que lleva demasiado tiempo condicionando la vida argentina. Son expectativas comprensibles, aunque su concreción depende menos de la prédica que de quienes tienen la responsabilidad de escucharla y, sobre todo, de traducirla en conductas.
Varias de las observaciones de León parecieron dialogar con algunos rasgos muy visibles de la política argentina actual: la dificultad para escuchar al que piensa distinto, la tendencia a descalificar antes que persuadir y la inclinación de librar cada diferencia como una batalla. Sin nombrarlo, muchos leyeron esas observaciones como una referencia precisa al estilo que Milei cultivó desde su irrupción en la vida pública y que conserva desde la Presidencia.
El interrogante ya no pasa por lo que dijo el Pontífice sino por lo que hará la política con ese mensaje. Si en pocos días cada sector recupera su libreto y utiliza las palabras papales para confirmar sus propias certezas, la ilusión habrá durado lo que dura una ceremonia. La convivencia no se construye con adhesiones declamadas ni con gestos de ocasión, sino que también exige revisar actitudes, aceptar diferencias y hacer concesiones. Porque, como dice el viejo dicho, “para bailar un tango se necesitan dos”.
En la Iglesia, la forma en que se dicen las cosas suele pesar tanto como el mensaje mismo porque la diplomacia vaticana habla por señales que conviene saber leer. Quienes conocen esos protocolos saben que nada queda librado al azar y que los ejes de intervenciones tan sensibles suelen acordarse anticipadamente entre las cancillerías, donde cada palabra se pule con precisión de orfebre, lo suficiente para mantener intacto el concepto doctrinal, pero también para evitar que el anfitrión pueda sentirse sorprendido.
De ese modo, sin entrar en polémicas partidarias ni referirse a medidas concretas, la sola decisión del Papa de poner ciertos temas sobre la mesa ante Milei y la dirigencia argentina constituyó una definición política de alto voltaje. Quedó en claro cuáles son las prioridades humanas que Roma observa con especial atención frente al rumbo económico y social del país. El eje de aquellas palabras en el Palacio Libertad pronunciadas como mensaje de salutación en la bienvenida resultó ser finalmente un recordatorio tan clásico como incómodo para los tiempos que corren: la economía debe estar al servicio de la persona y no al revés.
Sin embargo, hubo otro pasaje que tampoco pasó inadvertido en la Casa Rosada. Fue aquel en el que León XIV recordó que la autoridad debe ejercerse como servicio, que corresponde actuar con prudencia y que todo gobernante tiene el deber de reconocer los límites del poder que se le confió. La observación fue lo suficientemente amplia como para abarcar a muchos dirigentes, pero varios la interpretaron como una alusión apenas velada a ciertos rasgos poco institucionales que acompañan al Presidente.
En ese sentido, el tramo más comentado del discurso no fue necesariamente aquel sobre los límites de la autoridad, sino el referido al “cuidado de la palabra”, la disposición a escuchar y la necesidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien se comparte un mismo destino. La coincidencia con algunas de las observaciones más habituales que Milei recibe sobre sus estilos de confrontación resultó demasiado evidente como para pasarlo por alto. Al fin y al cabo, una parte central de su construcción política consistió en dividir la escena entre aliados y adversarios, una lógica que el Pontífice pareció poner en cuestión al reivindicar la búsqueda de acuerdos y la existencia de un rumbo común por encima de las diferencias. De ese modo, sostuvo León XIV, una sociedad puede “afrontar sus diferencias sin perder conciencia de aquello que la mantiene unida”.
A partir del “marco de confianza” pedido, el visitante fue desgranando una hoja de ruta social en la que recordó que el Estado no puede desentenderse de quienes más sufren, reclamando una atención especial para los jubilados, los jóvenes y las personas con discapacidad, sectores particularmente alcanzados por el ajuste. El mensaje también tocó fibras sensibles de la agenda argentina cuando exhortó a fortalecer la educación pública, las universidades y la investigación científica, advirtiendo que un país debe preguntarse en qué falló cuando sus jóvenes sienten que deben marcharse para realizarse. Y, para cerrar ante el poder político, dejó una reflexión sobre la ética pública, la corrupción y los límites que debe reconocer toda autoridad, recordando que la pérdida de confianza termina erosionando a las propias instituciones. Nadie que conozca mínimamente la Doctrina Social de la Iglesia podía sorprenderse por esos planteos.
Aun en las celebraciones multitudinarias, donde eligió un tono estrictamente pastoral, cálido y ajeno a cualquier arista partidaria, León XIV dejó aflorar las mismas preocupaciones sociales que había planteado ante la dirigencia. Lejos de la solemnidad protocolar y del reproche político directo, habló con la cercanía del pastor que camina entre su gente. Y desde esa misma suavidad terminó rozando algunos de los nervios más sensibles de la realidad argentina: cuestionó la cultura del “sálvese quien pueda” en Palermo, pidió en Córdoba que las diferencias no conviertan al otro en un enemigo y puso voz, frente a la Virgen de Luján, a la angustia de quienes pelean a diario por el pan y el trabajo digno.
Con todo, también hay razones para pensar que algo podría ser diferente. La economía continúa ofreciendo señales contradictorias, las demandas sociales siguen acumulándose y buena parte del mundo atraviesa un período de incertidumbre política que alcanza incluso a liderazgos que hasta hace poco parecían indiscutibles. En ese contexto, la presunción de que se estaba gestando una primera señal inicial tuvo nombre propio: Patricia Bullrich. Las recientes diferencias de la jefa de los senadores libertarios con sectores de la Casa Rosada (anteriores a la visita, pero rápidamente instaladas otra vez) sugieren que el tiempo de la reflexión ha vuelto a dejar paso, de nuevo y quizás demasiado rápido, al de las disputas y los posicionamientos.
Pero también esa discusión política pone de relieve preocupaciones sobre el rumbo económico (inflación que no cede, actividad que no repunta y empleo que no se revitaliza) y el clima social que empiezan a bullir, incluso dentro del propio espacio oficialista. Tal vez la dirigencia argentina mire ahora la situación con otra óptica y descubra que algunas advertencias formuladas en los días de la visita no eran simples exhortaciones pastorales, sino observaciones bastante realistas sobre los desafíos que el país tiene por delante. Que se pongan a trabajar codo a codo es otro cantar.
La incógnita de toda la situación es si el mensaje papal logrará sobrevivir al regreso de la política a sus hábitos más conocidos. Las ceremonias terminan; las conductas son las que permanecen.