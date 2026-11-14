Caso $Libra: dos recursos judiciales buscan reabrir la investigación que involucra a Javier y a Karina Milei

La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra todavía tiene dos vías abiertas para intentar evitar su cierre definitivo. Aunque el fiscal Eduardo Taiano sostuvo su postura de avanzar con los sobreseimientos de los imputados, dos planteos buscan revertir esa decisión y reactivar las medidas de investigación sobre un caso que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otras personas.