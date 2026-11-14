“Jamás votaría a Milei”: Elisa Carrió reveló qué piensa de Patricia Bullrich y apuntó contra el Presidente

La ex diputada nacional Elisa Carrió volvió a expresar sus críticas al gobierno de Javier Milei y se refirió a las tensiones políticas entre el presidente y Patricia Bullrich. Reconoció las cualidades personales de la actual senadora, recordó el vínculo que construyeron durante su etapa en Cambiemos y resumió su mirada sobre ella con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.