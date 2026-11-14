“Jamás votaría a Milei”: Elisa Carrió reveló qué piensa de Patricia Bullrich y apuntó contra el Presidente

Resumen para apurados
- En una entrevista radial, Elisa Carrió descartó votar a Javier Milei por su violencia verbal y definió a Patricia Bullrich como una dirigenta que busca el poder.
- La líder de la Coalición Cívica recordó su pasado con Bullrich en Cambiemos y cuestionó el rol de Karina Milei, a quien equiparó con el Presidente en su forma de hacer política.
- Estas declaraciones consolidan la distancia de la Coalición Cívica con el oficialismo y perfilan nuevas tensiones dentro del espacio opositor de cara a futuros comicios.
La ex diputada nacional Elisa Carrió volvió a expresar sus críticas al gobierno de Javier Milei y se refirió a las tensiones políticas entre el presidente y Patricia Bullrich. Reconoció las cualidades personales de la actual senadora, recordó el vínculo que construyeron durante su etapa en Cambiemos y resumió su mirada sobre ella con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.
“Ella es así y lo fue siempre”, insistió Carrió durante una entrevista en Radio con Vos. La declaración surgió cuando le preguntaron por el armado político propio que estaría impulsando Bullrich y la posibilidad de que tome distancia de La Libertad Avanza.
El recuerdo de Carrió sobre su relación con Patricia Bullrich
Al repasar la historia política que compartieron, Carrió recordó un episodio posterior a una derrota electoral, cuando Bullrich le manifestó su intención de abandonar el espacio para sumarse al sector de Mauricio Macri. “Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató. Según contó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.
Aunque marcó diferencias con el perfil político de Bullrich, Carrió también destacó la lealtad que la senadora tuvo hacia ella. De todos modos, aclaró que el reconocimiento personal no significa que acompañe el proyecto político libertario.
“Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, sostuvo. Y descartó de manera terminante cualquier respaldo electoral al Presidente: “Jamás votaría a Milei”.
Las críticas de Carrió al lenguaje de Javier Milei y Karina
Durante la entrevista, la referente de la Coalición Cívica también cuestionó las expresiones públicas del jefe de Estado. Consideró que la violencia verbal representa uno de los principales problemas de la política argentina y apuntó especialmente contra el trato hacia las mujeres.
“El lenguaje del Presidente es de una violencia que yo ya la hablo en el contrato moral”, afirmó. Luego profundizó su postura con otra frase: “La violencia de la palabra es peor que la violencia física”.
En ese sentido, hizo referencia a las mujeres que enfrentan situaciones de subestimación y agresiones verbales.
Por último, Carrió fue consultada sobre el rol de Karina Milei frente a las expresiones de su hermano. Su respuesta fue tajante: “Él y ella son lo mismo”. Cuando le señalaron que la secretaria general de la Presidencia suele hablar poco y que no acostumbra utilizar expresiones agresivas, la exdiputada mantuvo su postura y respondió: “No, pero no habla”.