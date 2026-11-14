Milei confirmó que buscará la reelección en 2027 y prometió devolver U$S500.000 millones en impuestos
El Presidente ratificó su intención de competir por un segundo mandato durante un acto en el Museo de la Casa Rosada. También aseguró que, si gana las próximas elecciones, buscará ampliar el comercio internacional de la Argentina hasta alcanzar al 90% del planeta.
Resumen para apurados
- Javier Milei confirmó este sábado en la Casa Rosada que buscará la reelección en 2027 para profundizar su plan económico y prometió devolver US$500.000 millones en impuestos.
- El anuncio ocurrió en un homenaje a Manuel Belgrano, tras especulaciones sobre candidaturas oficialistas y en defensa de sus reformas desreguladoras en energía y minería.
- De cara a 2027, el mandatario proyecta comerciar con el 90% del planeta y una baja impositiva masiva, consolidando su modelo de libre mercado a largo plazo.
Javier Milei confirmó que buscará la reelección en las elecciones presidenciales de 2027. El mandatario hizo el anuncio este sábado, durante la inauguración de una muestra dedicada a Manuel Belgrano en el Museo de la Casa Rosada, donde también anticipó nuevas promesas económicas para un eventual segundo mandato.
"Para los que dudan que estoy yendo por la reelección, sí, estoy yendo por la reelección", afirmó el Presidente. La declaración se produjo en medio de las especulaciones sobre el armado electoral del oficialismo y las versiones sobre una posible candidatura de la senadora Patricia Bullrich.
Durante su discurso, Milei planteó que, si consigue un nuevo triunfo en las urnas, profundizará la apertura comercial, continuará con la reducción de impuestos y buscará ampliar los vínculos económicos de la Argentina con el resto del mundo.
Las promesas económicas de Milei para un segundo mandato
Entre los objetivos que mencionó, el Presidente aseguró que pretende que la Argentina comercie con el 90% del planeta. Según explicó, cuando asumió su gestión el país mantenía relaciones comerciales con alrededor del 10% de los países, mientras que actualmente ese alcance habría trepado al 30%.
"El objetivo es comerciar con el 90% del planeta", sostuvo.
Además, Milei prometió una reducción impositiva de gran magnitud. "Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos US$500.000 millones, es decir, lo que tenemos de deuda", afirmó.
El mandatario vinculó estas propuestas con su programa de desregulación económica y defendió la apertura de los mercados como una de las herramientas centrales para impulsar el crecimiento.
Milei reivindicó a Manuel Belgrano y cuestionó el modelo económico anterior
La inauguración de la muestra sobre Manuel Belgrano también funcionó como escenario para que Milei trazara paralelismos entre el pensamiento económico del prócer y las ideas de su administración.
El Presidente presentó a Belgrano como un defensor de la libertad económica y del comercio internacional. También mencionó al economista Adam Smith y sostuvo que ambos compartían algunos principios sobre el funcionamiento de los mercados, aunque cuestionó aspectos de su teoría del valor.
"Belgrano entendía que el valor es subjetivo y está sujeto a las leyes de oferta y demanda, algo que muchos, a más de 200 años, siguen sin entender", expresó.
En otro tramo de su exposición, responsabilizó al cierre comercial de las últimas décadas por el deterioro económico del país. "En los 100 años previos a nuestra llegada al Gobierno lo que hizo la Argentina fue cerrarse cada vez más y cada vez nos hicimos más pobres", afirmó.
También sostuvo que el destino económico del país debía estar vinculado con su participación en el comercio global.
Energía, minería y desregulación: los sectores que destacó Milei
El Presidente aprovechó el acto para defender algunas de las principales medidas económicas de su gestión. Entre ellas, destacó los cambios regulatorios en el sector energético y la eliminación del denominado barril criollo, que atribuyó a una de las desregulaciones impulsadas por Federico Sturzenegger.
Según Milei, esa decisión contribuyó a revertir la balanza comercial energética y permitió una mejora de US$30.000 millones.
También defendió la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo y aprobada en el Congreso. El mandatario sostuvo que los cambios permitirán multiplicar por 20 las exportaciones de minerales.
A esos ejemplos sumó la derogación de la Ley de Alquileres, que presentó como otra muestra de los resultados de eliminar regulaciones y precios máximos.
"¡Vamos que somos un laboratorio hermoso en términos de resultados magníficos!", expresó durante su discurso.
Finalmente, Milei volvió a vincular el legado de Belgrano con los principios de su administración y llamó a recuperar el compromiso con la libertad económica. La exposición sobre el creador de la bandera se convirtió así en una oportunidad para ratificar su proyecto político y anticipar los principales objetivos que pretende alcanzar si obtiene un segundo mandato en 2027.