Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

Resumen para apurados
- En Tucumán, la dirigencia de San Martín propuso rebajas de hasta el 70% a Salazar, Carabajal y Rodríguez para recortar gastos, dejándolos cerca de irse tras el torneo.
- Tras no clasificar al Reducido, el club fijó una política de austeridad presupuestaria sin renegociaciones, mientras el plantel de Alejandro Orfila ya retomó los entrenamientos.
- La partida de estos referentes obligará a rearmar un plantel austero bajo el mando del DT Orfila, priorizando el equilibrio económico para la próxima temporada.
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