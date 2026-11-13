DeportesSan Martín de Tucumán

Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

En La Ciudadela buscan ajustar el presupuesto y dejaron en claro que no habrá renegociaciones: si no aceptan las condiciones, deberán buscarse otro club.

AJUSTE EN MARCHA. Mirkin, Orfila, Ponce de León y Nasrallah, en la conferencia del 30 de octubre. La dirigencia ahora ofrece renovaciones con rebajas de hasta el 70% y descarta renegociar.
AJUSTE EN MARCHA. Mirkin, Orfila, Ponce de León y Nasrallah, en la conferencia del 30 de octubre. La dirigencia ahora ofrece renovaciones con rebajas de hasta el 70% y descarta renegociar. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la dirigencia de San Martín propuso rebajas de hasta el 70% a Salazar, Carabajal y Rodríguez para recortar gastos, dejándolos cerca de irse tras el torneo.
  • Tras no clasificar al Reducido, el club fijó una política de austeridad presupuestaria sin renegociaciones, mientras el plantel de Alejandro Orfila ya retomó los entrenamientos.
  • La partida de estos referentes obligará a rearmar un plantel austero bajo el mando del DT Orfila, priorizando el equilibrio económico para la próxima temporada.
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