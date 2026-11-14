¿Se frenará la suba de precios? Las proyecciones para noviembre tras el 2,2% de inflación

Zona Fría y combustibles: qué impacto tendrán en el IPC

Otro elemento que volverá a influir en el indicador es el cambio en el esquema de subsidios al gas, que también había tenido incidencia en octubre. La reducción de los beneficios de Zona Fría limita el descuento del 50% a los hogares de la Patagonia y otras regiones de frío extremo, por lo que usuarios de distintas provincias que antes estaban alcanzados por la bonificación deberán afrontar facturas más elevadas.