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¿Se frenará la suba de precios? Las proyecciones para noviembre tras el 2,2% de inflación

Las primeras estimaciones privadas proyectan un índice de entre 1,8% y 2% para este mes. Los aumentos de la carne, las tarifas y otros servicios regulados aparecen entre los principales factores de presión.

INFLACIÓN. Tras el 2,2% de octubre, qué esperan los analistas para noviembre.
INFLACIÓN. Tras el 2,2% de octubre, qué esperan los analistas para noviembre.
Por Redacción Economía 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Consultoras privadas proyectan que la inflación de noviembre en Argentina será de entre 1,8% y 2%, presionada por alzas en tarifas y alimentos tras el 2,2% registrado en octubre.
  • El inicio de mes acumuló aumentos en tarifas públicas, transporte, prepagas y combustibles, junto al recorte de subsidios al gas y subas estacionales en el valor de la carne.
  • Economistas anticipan que el proceso de desinflación continuará siendo lento y sinuoso hacia fin de año, lo que demorará la recuperación del salario real y la actividad económica.
Resumen generado con IA

La inflación de noviembre se ubicaría nuevamente cerca del 2% mensual, de acuerdo con las primeras proyecciones de las consultoras privadas. Las estimaciones se conocen después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundiera el dato de octubre, que registró una suba del 2,2%, por encima de lo que habían anticipado los analistas.

Los relevamientos iniciales sitúan el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes en un rango de entre 1,8% y 2%. Si bien la tendencia general muestra una moderación de los precios, los especialistas advierten que existen distintos factores que podrían dificultar una desaceleración más marcada en el corto plazo.

El salario privado registrado empata a la inflación

El salario privado registrado empata a la inflación

El comportamiento de la inflación núcleo, que deja afuera los precios regulados y los estacionales, es uno de los indicadores que sigue de cerca el Gobierno para evaluar la dinámica de fondo de los precios.

“Estimamos que el IPC de noviembre será de 1,8%. El proceso de desinflación será lento y sinuoso, lo que perjudica a la actividad económica y a los salarios reales”, anticipó Diego Piccardo, de Fundación Libertad y Progreso, consignó el diario Clarín. 

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, proyectó un registro cercano al 2%. “Esperamos para noviembre una inflación en torno a 2% en línea con septiembre (1,9%) y octubre (2,2%)”, adelantó.

La carne y las tarifas, entre los principales motores de los precios

Uno de los componentes que genera mayor atención es el de los alimentos, especialmente por lo que pueda ocurrir con la carne vacuna. Después de varios meses de relativa estabilidad, el sector anticipa incrementos estacionales hacia el cierre del año, con posibles aumentos cercanos al 10% en los mostradores.

El Banco Central también incluyó este comportamiento entre los riesgos para el último trimestre. En su más reciente Informe de Política Monetaria, advirtió que la estacionalidad desfavorable de la carne suele impulsar los precios durante noviembre y diciembre. No obstante, estimó que las subas de esta temporada serían inferiores a las observadas entre fines de 2025 y comienzos de 2026.

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A este escenario se suman los ajustes en los servicios. Noviembre comenzó con incrementos en las tarifas de electricidad, agua, gas y transporte público, además de las cuotas de las prepagas y los colegios privados.

“La primera semana de noviembre mostró una aceleración, especialmente por las subas de las tarifas. El mes podría cerrar entre 1,9% y 2%”, estimó Fausto Spotorno, de Orlando J Ferreres y Asociados.

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Por su parte, Eco Go calculó que los aumentos de los precios regulados anunciados para este mes tendrían una incidencia de aproximadamente 0,42 puntos porcentuales en el IPC. De esta manera, una parte del índice ya estaría explicada por estos ajustes.

Zona Fría y combustibles: qué impacto tendrán en el IPC

Otro elemento que volverá a influir en el indicador es el cambio en el esquema de subsidios al gas, que también había tenido incidencia en octubre. La reducción de los beneficios de Zona Fría limita el descuento del 50% a los hogares de la Patagonia y otras regiones de frío extremo, por lo que usuarios de distintas provincias que antes estaban alcanzados por la bonificación deberán afrontar facturas más elevadas.

“Esperamos una variación de 1,8% para este mes. Por el impacto de Zona Fría, la baja es más contenida de la esperada”, destacó Sebastián Menescaldi, de la consultora.

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