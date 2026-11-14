Cartas de lectores: León XIV

¡Argentina, levántate y camina!. Sabias palabras del papa León XIV, en su despedida y por la cual deberán meditar los que hoy rigen el destino de nuestro país y no mirar para otro lado sin hacer nada, porque el silencio es el templo donde el sabio medita, la cárcel de la que huye el necio y el refugio donde se esconde el cobarde. ¡Sí, nos levantaremos, caminaremos! Cuando nos distancia el pensar y el actuar distinto, por el color de una camiseta y/o pañuelos y por tener ideas e identificarme con un partido político. Cuando la familia se reúna en una mesa para compartir el pan y no que los hijos tengan que esperar por un jarro de leche en una escuela o un plato con guiso en un comedor comunitario. Cuando los jóvenes tengan la oportunidad de terminar sus estudios pare trabajar de lo aprendido y no ser repositores de mercadería en algún negocio o emigrar buscando nuevos horizontes. Cuando de aquel que dio bastantes años de trabajo hoy no puede tener una jubilación digna y con el dilema de no poder legar a mediados de mes con los alimentos o los remedios que necesita. Estamos a pocas semanas de que los católicos celebremos la Navidad y pedirle al Niño Jesús la unión con el hermano y que vivamos en paz, que no es solo la ausencia de violencia sino también la presencia de justicia.