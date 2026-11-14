En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

Cifras por año

De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Casa de Gobierno, son 111 las vacantes que se cubrieron en el Poder Judicial si se incluyen los cuatro pliegos que se aprobaron el jueves. Según dicho relevamiento, en tres años hubo 76 designaciones como titulares de cargos, siete subrogantes y la prórroga de 28 subrogancias. Las fuentes oficiales remarcaron que se está cumpliendo con las atribuciones constitucionales que tiene el PE. Mencionaron que el gobernador está priorizando los fueros que están más recargados, y que las designaciones se están haciendo de acuerdo con las necesidades para brindar una óptima atención en todos los centros judiciales de la provincia.