En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

Resumen para apurados
- La Legislatura tucumana aprobó cuatro pliegos judiciales y la gestión de Osvaldo Jaldo ya superó las 100 vacantes cubiertas para agilizar el servicio de Justicia.
- El proceso regularizó pliegos demorados en mandatos previos, sumando 76 jueces titulares y 35 subrogancias mediante ternas del Consejo Asesor de la Magistratura.
- La normalización de los juzgados apunta a descomprimir fueros saturados y optimizar la capacidad operativa de los centros judiciales en toda la provincia.
Cuatro pliegos se aprobaron y se elevaron a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la última sesión de la Legislatura: tres para cargos de jueces y una subrogancia. Y en los tres años que lleva la gestión de Osvaldo Jaldo en la Provincia, son más de 100 las vacantes que se cubrieron en el Poder Judicial, entre designaciones para cargos titulares, subrogancias y prórrogas. Y la cifra se incrementa en casi un 50% si se toman también los años que el tranqueño estuvo como vice, a cargo de la Gobernación.
En una votación por signos, la Cámara que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo sancionó los pliegos de César Luis Robles, para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton, para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; y Marcos Gastón Mauvecín, para el Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación. Además, se aprobó que Ileana Caillou Chávez se desempeñe como titular temporaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.
El envío de pliegos del Poder Ejecutivo (PE) al Poder Legislativo tomó regularidad desde que Jaldo llegó formalmente a la Casa de Gobierno. Días después de comenzar su mandato, en noviembre de 2023, el mandatario firmó junto al ministro Regino Amado (Gobierno y Justicia) 30 pliegos que estaban pendientes de la gestión de Juan Manzur. Por entonces se había puesto énfasis en que hacía un año que no se designaban jueces porque los pliegos estaban estancados en el PE.
Cifras por año
De acuerdo con un relevamiento elaborado por la Casa de Gobierno, son 111 las vacantes que se cubrieron en el Poder Judicial si se incluyen los cuatro pliegos que se aprobaron el jueves. Según dicho relevamiento, en tres años hubo 76 designaciones como titulares de cargos, siete subrogantes y la prórroga de 28 subrogancias. Las fuentes oficiales remarcaron que se está cumpliendo con las atribuciones constitucionales que tiene el PE. Mencionaron que el gobernador está priorizando los fueros que están más recargados, y que las designaciones se están haciendo de acuerdo con las necesidades para brindar una óptima atención en todos los centros judiciales de la provincia.
Las fuentes oficiales destacaron que es crucial el trabajo de evaluación, aconsejamiento e información administrativa que conlleva una designación de parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, así como de la Legislatura, principalmente de parte de la comisión de Peticiones y Acuerdos que preside la legisladora Carolina Vargas Aignasse. Cabe destacar también que las ternas que llegan al PE son concursos que realiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
De acuerdo con el relevamiento, la mayor cantidad de designaciones y prórrogas en la Justicia se dieron en 2024 y en este 2026 que aún no terminan. Dos años atrás se designaron 15 nuevos titulares, y se concedieron tres subrogancias y 13 subrogancias. En tanto que este año se van asignando 25 titularidades, tres subrogancias y tres prórrogas de subrogancias. Además de los 30 designaciones titulares de 2023, el PE impulsó en 2025 seis titularidades, una subrogancia y 12 prórrogas por subrogancias.
En el informe se incluyó también que mientras Jaldo estuvo a cargo de la Gobernación, debido a que Manzur ocupaba entonces la Jefatura de Gabinete de la Nación, el entonces vicegobernador designó a 16 magistrados titulares y hubo 25 subrogancias y prórrogas de subrogancias.
Controversias
Durante el segundo mandato de Manzur, no obstante, hubo críticas de parte del Colegio de Abogados para que se ejerza de “manera urgente el ejercicio de las atribuciones constitucionales” debido al incremento de las vacantes en la Justicia. “Es evidente el desinterés que el gobernador exhibe para dar solución a las mismas”, se expresó en un comunicado de febrero de 2018, cuando Marcelo Billone era titular.
Y en octubre de 2023, por ejemplo, durante el mandato de Rodolfo Gilli, las autoridades del Colegio de Abogados de Tucumán se mostraron alarmadas por la cantidad de vacantes que existían en el Poder Judicial. Trasladaron, a su vez, su preocupación tanto el gobernador, Manzur como al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, para que se arbitren los medios para comenzar a cubrir los cargos que no tienen titulares.