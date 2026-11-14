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El salario privado registrado empata a la inflación

Caputo resalta un aumento real.

Luis Caputo.
Luis Caputo.
Por Redacción Economía Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, el salario privado registrado en Argentina subió 1,9% e igualó a la inflación mensual del 1,9%, según informó el INDEC sobre la evolución de los ingresos.
  • El índice general avanzó 1,3% por caídas en el sector informal. Luis Caputo destacó que el empleo formal acumula un alza real del 10,4% desde diciembre de 2023.
  • Analistas advierten que la recuperación del poder adquisitivo es dispar y que la inflación de octubre (2,2%) podría erosionar la leve ventaja salarial acumulada en el año.
Resumen generado con IA

El índice de salarios mostró un aumento del 1,3% durante septiembre en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. Esta cifra se ubicó 0,6 puntos porcentuales por debajo del nivel de inflación de ese mes, que fue de 1,9%, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De todas formas, los salarios registrados evidenciaron una suba del 1,9% y quedaron igualados con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes.

Según el reporte oficial, el crecimiento de los sueldos se explicó por los incrementos de 1,9% en el sector privado registrado, de 1,8% en el sector público y una caída de 0,8% en el privado no registrado. “Desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre tras el nuevo dato de inflación del Indec

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“Las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre, en tanto el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó 109,4% en el mismo período”, completó. En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 34,3%, como consecuencia de los incrementos de 31,2% en el sector privado registrado, 31,2% en el sector público y 45,8% en el sector privado no registrado. 

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Según el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Tomas Amerio, esa lectura muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal. “Los trabajadores registrados, con un 31,2%, sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal. En el acumulado del año, los salarios llevan ventaja (26,7% contra 23,6%). La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse”, advierte.

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