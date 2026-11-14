El salario privado registrado empata a la inflación

Según el economista de la Fundación Libertad y Progreso, Tomas Amerio, esa lectura muestra que los salarios apenas superan a la inflación (34,3% contra 33,4%), pero esa ventaja descansa casi por completo en el segmento informal. “Los trabajadores registrados, con un 31,2%, sostienen su ingreso por debajo de los precios, lo que sugiere una recuperación incompleta del poder adquisitivo formal. En el acumulado del año, los salarios llevan ventaja (26,7% contra 23,6%). La aceleración inflacionaria de octubre (2,2%), impulsada por las tarifas de gas, complica este escenario. Si los ajustes salariales no la acompañan, esa ganancia podría erosionarse”, advierte.