Javier Milei habló tras el dato de inflación y afirmó que buscará llevar la apertura de la economía al 90%

Resumen para apurados
- Javier Milei afirmó este jueves en Buenos Aires que buscará elevar la apertura económica al 90% para acelerar el crecimiento del país.
- Durante la Gala Endeavor y tras difundirse la inflación de octubre, destacó el fin de las trabas regulatorias ante empresarios locales.
- El Gobierno proyecta un boom industrial impulsado por la inteligencia artificial, apoyado en recursos energéticos y talento humano.
El presidente de la Nación, Javier Milei, sostuvo este jueves que la Argentina tiene actualmente un coeficiente de apertura del 30% y que buscará “llevarlo al 90%”. Lo hizo durante su primera aparición pública luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de octubre fue del 2,2%.
“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”, detalló el mandatario.
El jefe de Estado participó por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en Rut Haus, en la ciudad de Buenos Aires. Durante un mensaje dirigido a empresarios, que duró menos de media hora, no hizo mención al último dato de inflación. “Ustedes, como emprendedores argentinos, ya demostraron lo más difícil. Construyeron en medio de cepos, inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital”, expresó.
“Hoy el viento sopla a su favor y lo que tienen por delante es una oportunidad que se presenta una vez por generación”, enfatizó.
Milei destacó el impacto de la tecnología y el potencial de la IA
En su discurso, el Presidente repasó el avance de la tecnología desde la Revolución Industrial hasta la irrupción de la inteligencia artificial (IA), entre otras innovaciones.
“La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y en cosas que antes era un lujo, hoy se encuentran al alcance cualquiera”, expuso.
También señaló que ese crecimiento productivo “ocurre a distintos ritmos según el país y la época”. En ese sentido, agregó: “Pero termina llegando a todos y, sobre todo, a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata. Entonces cuando alguien usa la tecnología para resolver un problema del prójimo, termina elevando la dignidad humana en su conjunto. Y siempre que hubo un avance tecnológico también hubo temor a lo desconocido y a sus potenciales consecuencias”.
Al referirse a la inteligencia artificial, puntualizó que ya puede verse que “todo está atravesado” por este tipo de tecnología.
“En Suecia, un estudio demostró que la inteligencia artificial mejora en un 29% la detección del cáncer de mama, hay millones de personas ya escribiendo códigos, redactan contratos o analizan datos con asistentes que hace pocos años no existían y esto es solo el comienzo de lo que va a ser un boom industrial en todos los sectores de la economía por dos vías diferentes”, apuntó.
Luego explicó cuáles son esas dos vías: “La primera es la demanda, los centros de cómputos hay que construirlos y eso mueve a la industria entera, cemento, acero, cobre, cable, sistemas de refrigeración, plantas de generación de energía, ingenieros, electricistas, soldadores, transportistas. La segunda vía es la productividad y es la más importante”, completó.
Los recursos de la Argentina para impulsar un boom industrial
Al analizar las posibilidades del país frente al desarrollo de la inteligencia artificial, Milei enumeró los recursos naturales y humanos con los que cuenta la Argentina.
“Para desarrollar la inteligencia artificial hace falta energía y tenemos Vaca Muerta y un potencial de generación enorme, incluso en energía nuclear; hacen falta minerales críticos y tenemos cobre litio y uranio; hace falta enfriar los centros de cómputo y tenemos un sur frío que es una ventaja natural; y hace falta talento y los argentinos demostramos hace décadas tener los mejores en temas de capital humano”.
En ese contexto, el mandatario sostuvo: “Lo único que le falta al país eran reglas claras. Y a eso nos abocamos desde el primer día”.