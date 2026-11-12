Javier Milei habló tras el dato de inflación y afirmó que buscará llevar la apertura de la economía al 90%

También señaló que ese crecimiento productivo “ocurre a distintos ritmos según el país y la época”. En ese sentido, agregó: “Pero termina llegando a todos y, sobre todo, a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata. Entonces cuando alguien usa la tecnología para resolver un problema del prójimo, termina elevando la dignidad humana en su conjunto. Y siempre que hubo un avance tecnológico también hubo temor a lo desconocido y a sus potenciales consecuencias”.