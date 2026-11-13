Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre tras el nuevo dato de inflación del Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el dato inflacionario de octubre. Según indicó, el décimo mes del año tuvo un aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2.17%. Este valor se verá reflejado directamente sobre las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de diciembre. La fórmula de movilidad jubilatoria prevé que los haberes se actualicen según el IPC con dos meses de rezago.