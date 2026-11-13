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Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre tras el nuevo dato de inflación del Indec

El organismo previsional aplicará la actualización por inflación y se confirmó un cronograma de depósitos que comenzará el 9 de diciembre.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre tras el nuevo dato de inflación del Indec
Foto: Shutterstock
Por Redacción Economía Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, Anses aumentará 2,17% las jubilaciones en diciembre tras la inflación del Indec; con bono y aguinaldo, la mínima alcanzará los $730.275.
  • La ley de movilidad actualiza haberes según el IPC con dos meses de rezago. En octubre, la inflación superó el 2% tras un trimestre y acumuló un 33,1% interanual.
  • El cronograma de cobro comenzará el 9 de diciembre, aportando un ingreso clave con el aguinaldo para sostener el poder adquisitivo de los jubilados a fin de año.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el dato inflacionario de octubre. Según indicó, el décimo mes del año tuvo un aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2.17%. Este valor se verá reflejado directamente sobre las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de diciembre. La fórmula de movilidad jubilatoria prevé que los haberes se actualicen según el IPC con dos meses de rezago.

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Por primera vez en tres meses, octubre volvió a registrar un IPC por encima de los dos puntos. La última vez había sido en julio, con un 2.1%, y, la anterior, en abril, con igual denominación. En el total interanual, Argentina registra una inflación del 33.1%, el acumulado de los últimos 12 meses que debió verse reflejado en los beneficios de Anses.

Aumentos de Anses en diciembre de 2026

Los titulares de las prestaciones de Anses recibirán un incremento equivalente al porcentaje indicado por el Indec. Quienes este mes cobren o hayan cobrado $514.158,46 con el bono incluido, el mes próximo recibirán $522.797 –con el monto extra ya incorporado–. Este monto está indicado para los beneficiarios que perciban haberes mínimos, ya sea en jubilaciones o en pensiones.

Se achica la brecha entre la jubilación mínima y la máxima

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Aparte, los titulares de estas prestaciones recibirán el pago del aguinaldo, que se calcula como el 50% de un promedio sacado a partir de los últimos pagos. Se espera que Anses otorgue un monto cercano a los $226.898 en diciembre. De ser así, el total neto que correspondería a jubilados y pensionados de la mínima alcanzaría los $730.275 con todas las sumas hechas.

¿A cuánto ascienden las demás prestaciones de Anses?

La entidad previsional paga también otras prestaciones que deberán tenerse en cuenta para calcular el depósito de diciembre. La Pensión Universal para el Adulto Mayor ascenderá a $363.038 y, con el bono, a $433.038. Las pensiones no contributivas, sin bono, quedarán en $317.658 y, con bono, en $387.658.

Otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo ascenderán a $163.075; la Pensión Madre de 7 Hijos, a $453.797 y a $523.797 con bono.

Calendario de pagos de Anses de diciembre

El calendario de pagos de diciembre iniciará justo después del feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Se harán los depósitos entre el 9 y el 23 del último mes del año.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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