Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán
El mismo perro antinarcóticos que detectó el cargamento de de 470 kilos de cocaína en la ruta 157 encontró vestigios de esa sustancia en una avioneta secuestrada en Estación Aráoz. Sospechan que una organización integrada por tucumanos tenía capacidad para recibir droga por vía aérea, distribuirla y lavar las ganancias
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium