La "China" Suárez apuntó contra Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos”

La disputa entre Eugenia “China” Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Después de que se viralizara el video en el que se escucha a la conductora insultar y amenazar a la actriz durante el operativo policial del 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta, Tigre, Suárez publicó una serie de mensajes cargados de ironía y fuertes indirectas.