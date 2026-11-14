La "China" Suárez apuntó contra Wanda Nara: “No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos”
La actriz respondió con dos explosivas historias de Instagram luego de que se difundieran las imágenes del operativo policial en Nordelta. Sin mencionar directamente a la conductora, lanzó fuertes acusaciones y cuestionamientos sobre su vida personal.
Resumen para apurados
- Eugenia Suárez atacó a Wanda Nara en redes tras difundirse un video donde la conductora la insultaba durante un operativo policial en Nordelta.
- La actriz publicó fotos de su infancia y cuestionó la trayectoria y vida personal de Nara, luego del conflicto doméstico entre la conductora e Icardi.
- La disputa reaviva un histórico enfrentamiento mediático que podría derivar en acciones legales e influir en el conflicto judicial que involucra a Icardi.
La disputa entre Eugenia “China” Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo. Después de que se viralizara el video en el que se escucha a la conductora insultar y amenazar a la actriz durante el operativo policial del 6 de noviembre en la Casa de los Sueños, la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta, Tigre, Suárez publicó una serie de mensajes cargados de ironía y fuertes indirectas.
Para responder, la actriz recurrió a una imagen de su infancia: una captura de la publicidad de pastas que protagonizó cuando tenía apenas cinco años. En la fotografía aparece con un dedo sobre los labios, en señal de silencio, pero el texto que acompañó la publicación tuvo un tono muy diferente.
“Me río y voy a seguir riendo de una ‘mujer’ que le dice a otra ‘negra de mierda’, interesada, prostituta y muerta de hambre”, escribió.
Luego, hizo referencia a su trayectoria artística y lanzó una comparación directa, aunque sin mencionar a Nara: “Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba el Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pijas y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos más los boludos. Que tengan un lindo fin de semana”.
La China Suárez cuestionó a Wanda Nara por su vida personal
Minutos después, Suárez volvió a utilizar sus historias de Instagram para profundizar su descargo. Esta vez, apuntó contra las comparaciones y cuestionó aquello que, según planteó, podría ser motivo de envidia.
“Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? Yo soy millonaria, pero en la vida”, expresó.
En el mismo mensaje, enumeró una serie de cuestiones personales para marcar distancia de la conductora: “Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no alieno a mis hijos, no le cago la vida a mis ex. ¿Qué le podría envidiar a alguien así? Nada. Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex)”.
El mensaje sobre su carrera y una nueva indirecta
La actriz también defendió el camino profesional que construyó desde pequeña y remarcó que sus logros son producto de su trabajo. “Yo lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando desde los seis años”, sostuvo.
Finalmente, cerró su publicación con otra frase dirigida a Nara, aunque sin nombrarla explícitamente. “'No tenés dignidad' me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, concluyó.