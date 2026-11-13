Mauro Icardi declaró en la fiscalía tras la denuncia de Wanda Nara: qué dijo sobre el episodio de violencia
El futbolista se presentó en la fiscalía de Tigre tras la denuncia de Wanda Nara. Su abogado, Francisco Oneto, reveló qué declaró sobre el episodio del viernes y dio detalles sobre la apelación a la restricción de acercamiento.
Resumen para apurados
- Mauro Icardi declaró en la fiscalía de Tigre tras la denuncia de Wanda Nara, donde negó haber ejercido violencia y afirmó que solo hubo una discusión familiar.
- Su abogado, Francisco Oneto, explicó que el conflicto surgió por un desacuerdo sobre una salida de su hija y confirmó que apelaron la restricción de acercamiento.
- La causa avanza a la espera de que la Justicia resuelva el recurso contra la medida perimetral y determine los próximos pasos procesales de ambas partes.
Mauro Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre para declarar en el marco de la denuncia que realizó Wanda Nara. Luego de la audiencia, su abogado, Francisco Oneto, habló con la prensa y reveló cuál fue la versión que dio el futbolista sobre los hechos ocurridos el viernes por la noche.
En declaraciones al programa Puro Show, que se emite por eltrece, el letrado aseguró que su defendido respondió sobre lo sucedido y negó que hubiera existido un episodio de violencia. Además, explicó qué habría originado la discusión y se refirió a la situación judicial de la restricción de acercamiento vigente.
Qué declaró Mauro Icardi en la fiscalía tras la denuncia de Wanda Nara
Según explicó Francisco Oneto, el delantero del Galatasaray dio detalles de lo ocurrido durante la noche del viernes y rechazó las acusaciones de agresión. El abogado sostuvo que Icardi presentó su propio relato de los acontecimientos ante las autoridades judiciales.
“Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche”, señaló el representante legal al salir de la fiscalía de Tigre.
Además, Oneto contó que, de acuerdo con la explicación de su defendido, el conflicto se habría originado por una situación vinculada con una de las hijas que tiene con Wanda Nara.
“Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso”, detalló el abogado.
De esta manera, el futbolista negó que hubiera existido una situación de violencia y planteó una explicación diferente sobre el origen del enfrentamiento.
Qué dijo el abogado de Mauro Icardi sobre la restricción de acercamiento
Durante el contacto con los periodistas, Oneto también se refirió a la situación procesal de su defendido y confirmó que todavía no hubo una resolución sobre la apelación presentada contra la restricción de acercamiento vigente.
“Todavía no se proveyó el escrito de apelación. La restricción fue apelada”, aclaró el letrado.
Por el momento, entonces, la presentación continúa pendiente de una respuesta judicial. El abogado indicó que deberán esperar a que las autoridades se expidan sobre el planteo realizado.
La reacción de Francisco Oneto tras declarar en Tigre
Antes de retirarse, el representante legal de Icardi expresó su conformidad con la atención recibida durante la presentación en la fiscalía. En ese sentido, destacó el trato de los funcionarios y la posibilidad de exponer la postura de su defendido.
“Estamos conformes con cómo nos recibió la fiscalía, nos escuchó con mucho respeto. Ahora empieza a parecer que se respeta un poco más la ecuanimidad de las partes. Vamos a esperar que resuelva”, concluyó.
Así, tras la declaración de Mauro Icardi, la atención está puesta en los próximos pasos de la Justicia y en la resolución pendiente sobre la restricción de acercamiento.