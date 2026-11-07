Escándalo con Wanda Nara: el video de Mauro Icardi discutiendo con la Policía en Nordelta

Resumen para apurados
- La Policía intervino este viernes en Nordelta tras una fuerte discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, vinculada al régimen judicial sobre sus hijas.
- Nara interrumpió una grabación para acudir a la casa del futbolista; la discusión escaló a los gritos, motivó la llegada del SAME y derivó en un acta por lesiones.
- El conflicto suma un nuevo capítulo judicial entre la expareja que podría modificar las medidas cautelares vigentes y el régimen de custodia de las menores.
Un nuevo escándalo volvió a enfrentar a Wanda Nara y Mauro Icardi, luego de un episodio ocurrido este viernes en el barrio privado de Nordelta que requirió la intervención policial y de una ambulancia. En medio del conflicto familiar, la conductora habría denunciado a su expareja y se conocieron imágenes del momento en que el delantero dialogaba con los efectivos.
El video fue difundido en LAM y muestra a Icardi hablando con los policías que llegaron a su domicilio. En el fragmento, el futbolista hace referencia a una disposición judicial y afirma: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad”.
Por qué Wanda Nara fue a la casa de Mauro Icardi en Nordelta
Según reconstruyeron en LAM, el episodio comenzó cuando Wanda Nara recibió varios llamados mientras participaba de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el programa de Telefe. Ante esa situación, la conductora interrumpió su jornada laboral y se dirigió hasta la vivienda de Mauro Icardi, ubicada en Nordelta.
El periodista Pepe Ochoa contó en el ciclo que, al llegar, Wanda se encontró con el futbolista y ambos protagonizaron una fuerte discusión. “Ella llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, relató el panelista al reconstruir lo sucedido.
El video de Mauro Icardi hablando con la Policía
En medio del enfrentamiento, la situación escaló y requirió la presencia de varios móviles policiales y una ambulancia. De acuerdo con la información difundida en el programa, Martín Migueles, actual pareja de Wanda, también habría intentado intervenir para calmar los ánimos, aunque no consiguió frenar la discusión.
Uno de los momentos que se conocieron posteriormente fue el diálogo entre Icardi y los efectivos policiales. En las imágenes difundidas por LAM se escucha al delantero defender su postura y hacer referencia a una orden judicial que establecería las condiciones de permanencia de sus hijas. “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad”, expresó el futbolista durante el intercambio.
La denuncia de Wanda Nara y la intervención judicial
Otro de los datos revelados en el programa fue que existe un parte policial relacionado con el episodio, que estaría caratulado como lesiones. “Esta discusión escaló un nivel enorme, tal fue así que ingresaron varios móviles de policía y también una ambulancia”, explicó Pepe Ochoa.
El periodista también aclaró que la reconstrucción del hecho incluye la intervención de las autoridades y la denuncia vinculada al conflicto entre la expareja.