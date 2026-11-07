Denuncia por lesiones: qué dice el acta policial sobre el episodio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta

Resumen para apurados
- La Policía intervino el 6 de noviembre en Nordelta tras una denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por presuntas agresiones físicas y amenazas hacia la hija mayor de ambos.
- El hecho ocurrió tras negarle Icardi una salida a la menor; ella pidió auxilio a su madre, fue atendida sin lesiones graves y el padre alegó tener la custodia judicial.
- Wanda Nara y su hija asentaron lo ocurrido en la comisaría, lo que podría redefinir el régimen de custodia y profundizar el litigio familiar entre la expareja mediática.
Un nuevo episodio de tensión familiar involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta, luego de una intervención policial motivada por una denuncia de presunta violencia infantil. Según un acta fechada el 6 de noviembre, la hija mayor de la ex pareja pidió retirarse de la vivienda de su padre y expresó su deseo de irse con su madre.
El documento, que fue difundido en redes sociales por la cuenta de SQP, reconstruye el procedimiento realizado por efectivos del Comando de Patrullas de Tigre. Entre otros detalles, registra el testimonio de la menor, la intervención de una médica y las explicaciones que habría brindado el futbolista ante los policías.
Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta
De acuerdo con el acta policial, el procedimiento comenzó alrededor de las 17, cuando los efectivos recibieron un llamado al 911 por una posible situación de violencia infantil en una propiedad del barrio La Isla, en Nordelta, partido de Tigre.
Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con Wanda Nara. La conductora habría explicado que su hija, de 11 años, le había enviado mensajes mediante iCloud para contarle que su padre la había agredido físicamente, que llevaba varias horas encerrada en su habitación y que no había almorzado.
La situación se produjo en medio del conflicto familiar y de una disposición judicial que, según el documento, establecía que la niña debía permanecer con su progenitor hasta el 16 de noviembre.
Cuando los policías intentaron ingresar a la vivienda, un hombre les respondió desde la puerta que no autorizaba el ingreso. Sin embargo, minutos después, la menor salió del domicilio llorando y se acercó a su madre.
Qué dijo la hija de Wanda Nara sobre su padre ante la Policía
El acta consigna que la niña salió de la vivienda sin calzado, aunque llevaba medias. También registra que manifestó haber recibido golpes y amenazas por parte de su padre.
Según el documento difundido, la menor le habría pedido a su madre: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó”.
Ante las manifestaciones de la niña, los efectivos solicitaron una ambulancia para que recibiera asistencia médica. La menor refirió dolor en la cabeza y en la rodilla izquierda.
Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el domicilio y, de acuerdo con la constancia policial, no encontró lesiones de gravedad que justificaran su traslado a un centro de salud.
La explicación de Mauro Icardi ante los efectivos policiales
En otro tramo del procedimiento, los policías dialogaron con Mauro Icardi para conocer su versión de lo sucedido.
Según lo asentado en el acta, el futbolista explicó que su hija quería retirarse de la vivienda después de que él le negara el permiso para asistir a una reunión de adolescentes.
Además, habría manifestado que no quería entregar las pertenencias de la menor porque existía una disposición judicial que establecía que debía permanecer con él hasta el 16 de noviembre.
En un video difundido por LAM (América TV), en el que solamente se observan las piernas del delantero, se escucha su respuesta ante la intervención policial: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.
Cómo terminó el procedimiento policial en Nordelta
El acta también registra que uno de los efectivos le preguntó a la niña si quería quedarse con su padre o retirarse con su madre. La respuesta de la menor, según el documento, fue contundente: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”.
Después de esa manifestación, los policías trasladaron a Wanda Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata. El objetivo fue dejar constancia de lo ocurrido e invitar a la conductora a prestar declaración.
El procedimiento quedó documentado en un acta policial fechada el 6 de noviembre de 2026, que lleva las firmas atribuidas a los efectivos intervinientes.