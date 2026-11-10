Seis minutos de mensajes desesperados: los chats de la hija de Wanda Nara que complican a Mauro Icardi

Resumen para apurados
- Mauro Icardi fue denunciado por lesiones leves en Buenos Aires tras revelarse mensajes donde su hija pedía auxilio a Wanda Nara el viernes luego de ser retirada del colegio.
- La niña alertó que su padre la retiró antes de terminar un examen y expresó temor. Nara reenvió los pedidos desesperados a su abogada y a una perito tutelar.
- Estos chats forman parte de la causa penal contra el futbolista y podrían agravar la disputa judicial por la custodia y el régimen de visitas de sus hijas.
Mauro Icardi volvió a quedar envuelto en un nuevo escándalo judicial y familiar. El futbolista fue denunciado por lesiones leves luego de que trascendieran chats en los que su hija Francesca le pedía ayuda desesperadamente a Wanda Nara, tras un episodio ocurrido cuando estaba con su padre.
Este lunes, en el programa Primicias Ya, dieron a conocer nuevos detalles de la presentación judicial y difundieron parte de las conversaciones que la menor habría mantenido con su mamá. Entre los mensajes, aparecen pedidos reiterados para que fuera a buscarla y expresiones de temor por la situación que estaba atravesando.
Qué pasó entre Mauro Icardi y su hija Francesca: cómo comenzó el conflicto
Según reconstruyeron en el ciclo televisivo, el episodio comenzó el viernes a las 10 de la mañana, cuando Mauro Icardi retiró a Francesca del colegio. Marina Calabró explicó que, de acuerdo con la declaración de Wanda Nara, poco después la conductora empezó a recibir mensajes de su hija.
En esas conversaciones, la menor le habría contado que su papá la había sacado de la institución antes de terminar un examen, una situación que le generó preocupación por sus calificaciones escolares.
Durante el programa, la panelista Damasia Ochoa leyó uno de los mensajes atribuidos a Francesca: "Ma, por favor, no terminé el examen, me van a bajar la nota de fin de año".
También se difundió otro fragmento en el que la niña le explicaba a su mamá quién la había retirado del colegio. Ante la pregunta de Wanda sobre quién había sido, Francesca respondió que había sido su padre. De acuerdo con lo relatado por Calabró, la menor también manifestó que había recibido un trato que la había hecho sentir mal y que no quería permanecer con su papá.
Los mensajes desesperados de Francesca a Wanda Nara: "Me venís a buscar ya"
Uno de los momentos más delicados de la reconstrucción televisiva estuvo relacionado con los mensajes que Francesca habría enviado a su mamá durante la mañana del viernes.
Santiago Sposatto precisó que los primeros pedidos de ayuda comenzaron a las 10.22. Frente a esa situación, Wanda habría compartido las conversaciones en un grupo de WhatsApp que mantiene con Fernanda Matera, perito psicóloga y asesora del Ministerio Público Tutelar, y con su abogada Ana Rosenfeld.
Luego, entre las 11.03 y las 11.09, la menor habría enviado una sucesión de mensajes en los que insistía en que su mamá fuera a buscarla. Entre las frases que se difundieron en Primicias Ya aparecen:
- "Me venís a buscar ya".
- "Porfa".
- "Ma, no me quiero quedar".
- "Buscame, ma".
- "Ma, me buscás, me llevás al colegio".
- "Ma, papá se enojó conmigo".
- "Tengo miedo".
- "Quiero volver al colegio".
Los mensajes fueron presentados como parte de la reconstrucción de los hechos que derivaron en la denuncia contra Mauro Icardi por lesiones leves. Por el momento, los detalles del episodio fueron difundidos a través del programa televisivo, en el marco de un nuevo conflicto judicial entre el futbolista y Wanda Nara.