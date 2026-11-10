Seis minutos de mensajes desesperados: los chats de la hija de Wanda Nara que complican a Mauro Icardi

También se difundió otro fragmento en el que la niña le explicaba a su mamá quién la había retirado del colegio. Ante la pregunta de Wanda sobre quién había sido, Francesca respondió que había sido su padre. De acuerdo con lo relatado por Calabró, la menor también manifestó que había recibido un trato que la había hecho sentir mal y que no quería permanecer con su papá.