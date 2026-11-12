“Te voy a romper la boca”: el video del tenso enfrentamiento entre Martín Migueles y Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron días atrás un nuevo capítulo a su mediático divorcio luego de protagonizar un agitado encontronazo en Nordelta. El episodio se desencadenó después de que Francesca, la hija mayor de ambos, le pidiera auxilio a su mamá y le solicitara que fuera a buscarla a la casa del futbolista, a través de mensajes que también recibió Martín Migueles.