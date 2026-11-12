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“Te voy a romper la boca”: el video del tenso enfrentamiento entre Martín Migueles y Mauro Icardi

Tras el enfrentamiento, la pareja de Wanda Nara reconoció que reaccionó luego de recibir insultos del futbolista y expresó su temor a que la Justicia le imponga una perimetral. Además, contó que desde Telefe les habrían pedido que frenaran el escándalo.

ESCÁNDALO. El fuerte cruce entre la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto tomada de primiciasya.com.ar.
ESCÁNDALO. El fuerte cruce entre la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto tomada de primiciasya.com.ar.
Por Redacción Espectáculos 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Se filtró un video de una violenta discusión en Nordelta entre Martín Migueles y Mauro Icardi, iniciada cuando la pareja de Wanda Nara fue a retirar a la hija del futbolista.
  • El conflicto se originó tras el pedido de auxilio de la menor y derivó en amenazas mutuas ante la policía, en el marco de una causa penal por presuntas lesiones.
  • Tras difundirse las imágenes, Migueles admitió temor a que la Justicia le imponga una perimetral, mientras el conflictivo divorcio suma nuevas medidas judiciales.
Resumen generado con IA

Wanda Nara y Mauro Icardi sumaron días atrás un nuevo capítulo a su mediático divorcio luego de protagonizar un agitado encontronazo en Nordelta. El episodio se desencadenó después de que Francesca, la hija mayor de ambos, le pidiera auxilio a su mamá y le solicitara que fuera a buscarla a la casa del futbolista, a través de mensajes que también recibió Martín Migueles.

En medio del nuevo escándalo, la actual pareja de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) quedó en el centro de la polémica luego de que se conocieran imágenes de su enfrentamiento con Mauro, ante la presencia de efectivos policiales.

En los primeros segundos del video, se escucha a Migueles confrontar a Icardi. "Vos harías lo mismo. ¿O no?", le planteó, en alusión a su decisión de acompañar a Wanda para buscar a Francesca.

Seis minutos de mensajes desesperados: los chats de la hija de Wanda Nara que complican a Mauro Icardi

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Lejos de achicarse ante sus palabras, el futbolista le retrucó tajante: "Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego".

Fue entonces cuando la pareja de Wanda redobló la apuesta y le advirtió que cuidara las formas al dirigirse a él: "Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto".

Unos segundos después, Migueles lanzó una fuerte amenaza: "Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Te rompo la boca".

Poco conforme con la advertencia, Mauro deslizó, un tanto nervioso: "Pará, pará. Escuchame...".

Aun así, Martín sostuvo, contundente: "Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar, amigo".

"Donde te cruce, te vas a tener que parar de manos. Te voy a romper la boca", sostuvo Migueles con tono serio, dejando en evidencia el enojo que le había provocado recibir los mensajes de la pequeña, quien le pedía auxilio a la mediática para que fuera a buscarla a su casa de Nordelta.

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Firme en su postura, Icardi volvió a pedirle que Wanda realizara la denuncia correspondiente -que finalmente dio lugar a una causa en investigación caratulada como lesiones- para luego resolver las diferencias de manera personal.

Acto seguido, Mauro hizo referencia a la presencia de los efectivos policiales que habían presenciado la advertencia de Migueles y señaló: "De paso, (los policías) están de testigos de que hay amenazas".

No obstante, Migueles se mantuvo firme en su postura y le aclaró: "Esto no es una pelea con vos. No es amenaza".

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"A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás", deslizó la pareja de la mediática, molesto.

La palabra de Martín Migueles tras el tenso cruce con Mauro Icardi

En paralelo a la difusión del video, Martín Migueles no se quedó callado y también se expresó sobre el episodio que protagonizó con Mauro Icardi en Nordelta. "Con respecto al video, él (Icardi) me venía insultando y yo reaccioné", garantizó sobre las palabras que tuvo hacia el futbolista, a través de un mensaje que Marina Calabró leyó al aire en Primicias Ya (América TV).

"Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral", expresó a continuación la pareja de Wanda Nara.

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