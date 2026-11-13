“Yo te mato a palos”: el video del explosivo cruce entre Wanda Nara y la "China" Suárez
La grabación fue difundida en Puro Show y correspondería al momento en que la conductora fue a buscar a su hija a la casa de Mauro Icardi, en Nordelta. En las imágenes no se ve a Wanda, pero su voz se escucha durante la discusión.
Resumen para apurados
- Se filtró un video donde Wanda Nara insulta y amenaza a la China Suárez en Nordelta, durante un operativo policial tras ir a retirar a su hija de la casa de Mauro Icardi.
- El cruce ocurrió en el marco de una denuncia por presuntas lesiones de Icardi contra su hija, hecho por el cual el futbolista declaró ante la fiscalía aportando más grabaciones.
- La difusión del registro agrava el conflicto mediático y aportará nuevos elementos a la causa penal investigada en Tigre, donde ambas partes registran pruebas en video.
Se conoció un video este viernes que dejó al descubierto un fuerte enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez, en medio del operativo policial realizado en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta. Aunque la conductora no aparece en las imágenes, su voz se escucha con claridad durante la discusión.
El material fue presentado por Pampito, conductor de Puro Show de El Trece, quien explicó que había llegado durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani. “Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano, que le llegó a Angie Balbiani este material que recién vendíamos”, anunció antes de emitir la secuencia.
La filmación muestra un encuadre cerrado que no permite observar el desarrollo completo de la escena. Según se aprecia, el teléfono habría sido sostenido por la China Suárez, ya que solo se ven su cuello y su mentón. Sin embargo, el registro de audio permite escuchar el cruce con Wanda, que incluye insultos y amenazas.
“Sos una negra de m... que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”, se escucha decir a Nara. La actriz responde: “¿A quién vas a matar a palos?”. Luego, la conductora continúa: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.
wanda a la china: "Sos una negra de mierda" https://t.co/QG0qdhPsoS— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 13, 2026
El video se habría grabado cuando Wanda Nara fue a buscar a su hija
Balbiani brindó detalles sobre el momento en que se habría producido la discusión. “Wanda va a la Casa de los Sueños a buscar a su hija, la China Suárez sale del domicilio y se da un enfrentamiento”, afirmó la panelista durante el programa, consignó el portal Teleshow.
La escena se habría registrado en la misma jornada en la que se desplegó un operativo policial en la propiedad de Mauro Icardi, ubicada en el barrio La Isla de Nordelta, en Tigre. El procedimiento se produjo luego de que la hija mayor del futbolista y Wanda Nara denunciara que su padre la había golpeado.
El delantero se presentó el jueves ante la fiscalía de Tigre para declarar en la causa por presuntas lesiones leves agravadas y negó haber ejercido violencia. Entre los elementos que llevó a la Justicia figuraba otro video, grabado con su celular, en el que se escuchaban amenazas de Martín Migueles, pareja de Wanda, hacia Icardi durante aquel operativo.
En ese registro del enfrentamiento entre Migueles y el futbolista, la pareja de Nara increpó a Icardi frente a efectivos policiales y le advirtió: “Yo te rompo la boca”. Ante esa situación, el delantero sostuvo que los agentes eran testigos de las amenazas.
Angie Balbiani habló sobre las grabaciones de los encuentros
La panelista de Puro Show consideró que la existencia de registros audiovisuales no sería excepcional en el contexto del conflicto entre las partes. “Hace tiempo que se graba todo. Creo que de los dos lados, porque conocen los trucos y quieren tener evidencia de todo”, sostuvo.
La difusión del nuevo video sumó así otro registro al extenso enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y sus respectivas parejas. El conflicto ya tiene derivaciones judiciales y continúa bajo investigación.