“Yo te mato a palos”: el video del explosivo cruce entre Wanda Nara y la "China" Suárez

El material fue presentado por Pampito, conductor de Puro Show de El Trece, quien explicó que había llegado durante la mañana a manos de la panelista Angie Balbiani. “Vamos a ver lo nuevo, lo que nos llegó hoy a la mañana muy temprano, que le llegó a Angie Balbiani este material que recién vendíamos”, anunció antes de emitir la secuencia.