Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

En lo que va del año, el Consejo ya remitió al Poder Ejecutivo 32 ternas de candidatos para ocupar distintos cargos en tribunales y juzgados del país. Entre los puestos incluidos se encuentran vacantes en los Tribunales Orales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, responsables de juzgar causas de corrupción vinculadas a la administración pública nacional, así como cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional porteños, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y juzgados federales de Corrientes y La Plata. También se contemplan cargos relacionados con la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe.