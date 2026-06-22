Política

Consejo de la Magistratura: avanza la selección de jueces para cubrir 27 vacantes federales

El organismo desarrolla actualmente las entrevistas personales a los aspirantes que participan en concursos.

El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación
El Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación FUENTE: INFOBAE
Hace 3 Hs

La Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación continúa con el proceso de cobertura de cargos vacantes en la Justicia Nacional y Federal. Bajo la conducción de la consejera María Fernanda Vázquez, el organismo desarrolla actualmente las entrevistas personales a los aspirantes que participan en concursos destinados a cubrir 27 vacantes judiciales, además de avanzar con concursos anticipados para futuras designaciones.

En lo que va del año, el Consejo ya remitió al Poder Ejecutivo 32 ternas de candidatos para ocupar distintos cargos en tribunales y juzgados del país. Entre los puestos incluidos se encuentran vacantes en los Tribunales Orales Federales de la Ciudad de Buenos Aires, responsables de juzgar causas de corrupción vinculadas a la administración pública nacional, así como cargos en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional porteños, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y juzgados federales de Corrientes y La Plata. También se contemplan cargos relacionados con la implementación del sistema acusatorio en Santa Fe.

El avance del proceso quedó reflejado en distintas reuniones plenarias. Durante la sesión realizada el 15 de abril fueron aprobadas 17 ternas correspondientes a los concursos números 389, 492, 477 y 474. Posteriormente, en el plenario del 10 de junio, se dio luz verde a otras 15 ternas vinculadas a seis concursos destinados a cubrir cargos de magistrados en diferentes jurisdicciones del territorio nacional.

Instancia clave

Las entrevistas personales representan una instancia clave dentro del mecanismo de selección de jueces, ya que permiten evaluar de manera directa a los postulantes. Esta etapa es llevada adelante por subcomisiones especialmente designadas por la Comisión de Selección, en el marco de los procedimientos establecidos para garantizar la cobertura de vacantes y el fortalecimiento del sistema judicial argentino.

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Además de analizar los antecedentes académicos y profesionales de los candidatos, las entrevistas permiten valorar sus aptitudes, experiencia y visión sobre el funcionamiento del Poder Judicial. El objetivo es asegurar que quienes integren las ternas finales reúnan las condiciones necesarias para desempeñar funciones de alta responsabilidad institucional. Con estos avances, el Consejo de la Magistratura busca agilizar la cobertura de vacantes que permanecen sin titulares y contribuir a una mayor eficiencia en la administración de justicia, reduciendo demoras y fortaleciendo el acceso de los ciudadanos a un servicio judicial más ágil y efectivo.

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