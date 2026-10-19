El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo elevó a la Legislatura de Tucumán cuatro pliegos para cubrir vacantes de jueces y camaristas en el Centro Judicial Capital.
- Las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo contemplan la cobertura de tres magistraturas titulares y un cargo subrogante dentro de los tribunales provinciales.
- La aprobación legislativa de los pliegos permitirá normalizar el funcionamiento del fuero judicial provincial y agilizar la resolución de causas en trámite.
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