Designaciones

El Poder Ejecutivo elevó cuatro nuevos pliegos a la Legislatura para cubrir vacantes judiciales

Jaldo remitió las propuestas para dos camaristas y dos juzgados de primera instancia del Centro Judicial Capital, incluidos un cargo subrogante y tres magistraturas titulares.

El Poder Judicial podrá cubrir vacantes.
El Poder Judicial podrá cubrir vacantes.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo elevó a la Legislatura de Tucumán cuatro pliegos para cubrir vacantes de jueces y camaristas en el Centro Judicial Capital.
  • Las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo contemplan la cobertura de tres magistraturas titulares y un cargo subrogante dentro de los tribunales provinciales.
  • La aprobación legislativa de los pliegos permitirá normalizar el funcionamiento del fuero judicial provincial y agilizar la resolución de causas en trámite.
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