Iglesia San Francisco: integrantes de la comisión que trabajó en su restauración recibieron un reconocimiento

El Concejo Deliberante de la Capital homenajeó a los profesionales que, a través de la comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Tucumán, trabajaron en la restauración de la Iglesia San Francisco. Los concejales José María Canelada, Gustavo Cobos, Cristian Abel, Carlos Ale y Ana González distinguieron, a través de su familia, al ingeniero Gerónimo Cárdenas, que fue secretario de la comisión. El reconocimiento surgió como Ordenanza y también alcanzó a la arquitecta Olga Paterlini de Koch (Presidenta de la Comisión); al Mag. Ing. Daniel Mafud; a la arquitecta Nilda Velázquez; a la arquitecta Ana Lía Chiarello; a la historiadora Sara Peña de Bascary; al Arq. Andrés Nicolini; y al Fray Fernando Lapierre. “Reconocemos la labor concreta que significó salvar la Iglesia y que tenga las puertas abiertas, y reconocer el compromiso ciudadano y la demostración de que cuando hay cosas que nos unen, los tucumanos sin distinción de banderas, podemos trabajar juntos”, dijo Canelada.