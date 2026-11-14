Iglesia San Francisco: integrantes de la comisión que trabajó en su restauración recibieron un reconocimiento

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán distinguió a la comisión técnica que logró restaurar y reabrir el histórico templo de la Iglesia San Francisco.
- La distinción, aprobada por ordenanza, homenajeó a arquitectos, ingenieros e historiadores por su labor multidisciplinaria en la salvaguarda del patrimonio local.
- El acto puso en valor la preservación patrimonial y el compromiso cívico interpartidario para proteger monumentos clave ante el deterioro en la provincia.
El Concejo Deliberante de la Capital homenajeó a los profesionales que, a través de la comisión para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural de Tucumán, trabajaron en la restauración de la Iglesia San Francisco. Los concejales José María Canelada, Gustavo Cobos, Cristian Abel, Carlos Ale y Ana González distinguieron, a través de su familia, al ingeniero Gerónimo Cárdenas, que fue secretario de la comisión. El reconocimiento surgió como Ordenanza y también alcanzó a la arquitecta Olga Paterlini de Koch (Presidenta de la Comisión); al Mag. Ing. Daniel Mafud; a la arquitecta Nilda Velázquez; a la arquitecta Ana Lía Chiarello; a la historiadora Sara Peña de Bascary; al Arq. Andrés Nicolini; y al Fray Fernando Lapierre. “Reconocemos la labor concreta que significó salvar la Iglesia y que tenga las puertas abiertas, y reconocer el compromiso ciudadano y la demostración de que cuando hay cosas que nos unen, los tucumanos sin distinción de banderas, podemos trabajar juntos”, dijo Canelada.
Inundaciones: el municipio planifica medidas previendo un verano lluvioso
El comité de Emergencias Municipal creado por la intendenta Rossana Chahla mantuvo una reunión esta semana donde se revisaron los protocolos de actuación ante la posibilidad de lluvias intensas para el verano por el fenómeno climático de El Niño. Allí se distribuyeron responsabilidades entre las distintas áreas y se evaluaron tareas de mantenimiento en distintos sectores de la Capital. “Agua en las calles sí se va a tener, pero lo que estamos buscando es que esa misma agua salga de la calle lo más rápido posible”, advirtió el subsecretario de Obras Públicas, Leonardo Míguez. Y explicó que el objetivo de esta acción es disminuir las dificultades que las lluvias ocasionan a peatones y conductores, especialmente en los sectores donde el sistema de drenaje presenta mayores exigencias.
En la Legislatura: Molinuevo criticó el gasto autorizado para el personal
La diputada libertaria Soledad Molinuevo se refirió a los $1.300 millones que el Gobierno autorizó para el pago de sueldos en la Legislatura de Tucumán, que preside Miguel Acevedo. “Una vez más, la prioridad del Gobierno provincial parece ser sostener y ampliar la estructura política antes que administrar con responsabilidad los recursos públicos. No hay austeridad, no hay racionalidad del gasto y mucho menos respeto por el contribuyente”, lanzó en X. Por último, la candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán reprochó que “la política tucumana parece haberse acostumbrado a disponer del dinero de los ciudadanos como si fuera propio”. El Decreto N° 2.629/3 (SH), que formalizó la medida, fue firmado el 26 de octubre y salió publicado este jueves 12 de noviembre en el Boletín Oficial (BO) de la Provincia. La diputada del partido violeta interpretó que la medida supone “una burla” y desaprobó la “obscenidad del gasto político” en Tucumán.
Para la Policía: Jaldo encabezó la entrega de vehículos y equipamiento
El Gobierno de la Provincia entregó nuevos vehículos y equipamiento tecnológico a la Policía de Tucumán, en el marco del 205° aniversario de la fuerza. El acto estuvo presidido por el mandatario Osvaldo Jaldo, quien valoró la inversión de más de $700 millones y alineó su discurso a la necesidad de modernizar el servicio y apostar a la seguridad. La entrega incluyó dos camiones Mercedes-Benz Atego y dos furgones Mercedes-Benz Sprinter para distintas funciones de la fuerza, además de equipos que permitirán procesar imágenes de cámaras del Sistema de Emergencias 911 de municipios, comercios y particulares para “acortar todos los tiempos investigativos y esclarecer los hechos en el menor tiempo posible”, señaló Jaldo. De la ceremonia participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; las intendentas Rossana Chahla (Capital) y Graciela Gutierrez (Alderetes); el presidente del Concejo, Fernando Juri; y legisladores y funcionarios.
Internacional: una universidad de España firmó convenios en Tucumán
La Universidad de La Rioja (UNIR), de España, afianzó su vínculo con entidades argentinas desde Tucumán. Esta semana, representantes de la institución fueron recibidos por la intendenta Rossana Chahla e iniciaron acciones de colaboración y formación para los capitalinos. Se firmó un documento que fue publicado en el Boletín Oficial municipal. A su vez, UNIR rubricó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), conducida por el rector Sergio Fernando Mohamed; y también con la Universidad de San Pablo-Tucumán (USP-T), junto al rector Ramiro Albarracín. La casa de estudios española busca afianzar las alianzas con Argentina y ofrecer a los estudiantes y al personal docente y de administración y gestión acceder a formación continua universitaria de calidad internacional.
Reforma electoral: el Gobierno nacional buscaría debatir el proyecto en sesiones extraordinarias
El Senado retomará la actividad legislativa el próximo martes 17 de noviembre con el tratamiento de la reforma electoral integral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que busca aprobar antes de fin de año. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, la incorporación de Ficha Limpia y cambios en las reglas de funcionamiento y financiamiento de los partidos políticos.
Para que el proyecto se convierta en ley, el oficialismo deberá conseguir que avance en ambas cámaras y, en caso de no alcanzar los plazos previstos, el Presidente tendrá que convocar a sesiones extraordinarias.
El calendario representa un desafío para La Libertad Avanza que necesitará reunir los respaldos de los gobernadores aliados. A eso se suma una exigencia institucional: la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso a sancionar cualquier modificación antes del inicio del año en el que se desarrollarán las elecciones generales.
Decomiso millonario: Casación rechazó los recursos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar la ejecución de sus bienes
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios que habían presentado Máximo y Florencia Kirchner, junto con las sociedades Hotesur y Los Sauces, contra una resolución relacionada con la ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad. De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que esos planteos sean revisados por la Corte Suprema a través de esta vía. Los jueces entendieron que los recurrentes no consiguieron acreditar que la resolución impugnada pusiera fin al proceso ni que les ocasionara un perjuicio irreparable que habilitara la intervención del máximo tribunal.
La controversia se originó durante el procedimiento para concretar el decomiso establecido en la causa, cuya sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025. El monto actualizado del decomiso alcanza los $684.990 millones.
Respaldo a Paraguay: Javier Milei se comunicó con Pedro Alliana, el nuevo presidente del vecino país
El presidente Milei mantuvo una comunicación telefónica con su par de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el pasado 6 de noviembre luego de la destitución de Santiago Peña. Tras el contacto, el mandatario argentino planteó la intención de avanzar en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, con eje en la cooperación política, económica y comercial.
“Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay”, publicó Milei en su cuenta de X. Además, le deseó “los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo” y le expresó “todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”. En su mensaje, el jefe de Estado también destacó los vínculos históricos entre ambos países: “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”