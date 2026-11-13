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Jaldo inauguró la repavimentación de la Ruta 323

La obra comprende ocho kilómetros entre Río Colorado y Santa Rosa de Leales y fue ejecutada por administración de Vialidad Provincial.

RUTA 323. La obra comprende ocho kilómetros entre Río Colorado y Santa Rosa de Leales y fue ejecutada por administración de Vialidad Provincial.
RUTA 323. La obra comprende ocho kilómetros entre Río Colorado y Santa Rosa de Leales y fue ejecutada por administración de Vialidad Provincial.
Por Redacción Política 13 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este viernes la repavimentación de ocho kilómetros de la Ruta 323 en Leales para mejorar la circulación productiva y comunitaria en Tucumán.
  • La obra fue ejecutada por administración de Vialidad Provincial con maquinaria propia y una inversión superior a $2.500 millones, completando una intervención de dos etapas.
  • La mejora agiliza la conexión turística y productiva con los Valles Calchaquíes, consolidando el plan provincial que busca alcanzar los 200 kilómetros de rutas repavimentadas.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró este viernes la recuperación y repavimentación de ocho kilómetros de la Ruta Provincial 323, en el tramo que conecta Río Colorado con Santa Rosa de Leales, en el departamento Leales. La intervención fue ejecutada por administración de la Dirección Provincial de Vialidad y, según se informó inicialmente, demandó una inversión de $2.200 millones.

Durante el acto, el mandatario destacó que los trabajos se completaron en dos etapas y reconoció la tarea del personal de Vialidad Provincial, que realizó la intervención con equipamiento y recursos propios.

"Esta obra la hicimos por administración", expresó Jaldo. Además, sostuvo que la recuperación del corredor mejora las condiciones de circulación para estudiantes, trabajadores, ambulancias y vehículos destinados al transporte de la producción.

El gobernador también remarcó la importancia de la ruta para el turismo y la conexión con los Valles Calchaquíes y la provincia de Salta. En ese sentido, señaló que las obras viales forman parte de las prioridades establecidas al comienzo de su gestión y ratificó la continuidad de las inversiones provinciales en infraestructura.

Obras preventivas ante la temporada de lluvias

Durante la inauguración, el mandatario también fue consultado sobre los pronósticos de precipitaciones y el posible impacto del fenómeno de El Niño. Al respecto, explicó que el Gobierno provincial lleva adelante trabajos preventivos para reducir las consecuencias de eventuales inundaciones.

Entre las intervenciones mencionó canalizaciones, construcción de defensas con gaviones y limpieza de ríos, canales y desagües, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua en distintos puntos de Tucumán.

"Estamos con recursos provinciales apostando fuerte a tener nuestros ríos lo mejor posible preparados, nuestros canales, nuestros desagües, nuestras ciudades, nuestros pueblos", afirmó.

Jaldo reconoció que estas obras no garantizan una protección total ante precipitaciones intensas, aunque consideró que permitirán atenuar sus efectos y evitar daños en algunos casos. "No sé si van a evitar el 100%, ahora que van a atenuar y en algunos casos se va a evitar", señaló.

Qué dijeron Monteros, Nazur y los legisladores sobre la Ruta 323

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la importancia de la Ruta 323 para las comunidades del este tucumano. Explicó que el corredor facilita la conexión con Bella Vista, Simoca, Famaillá y los Valles Calchaquíes.

También señaló que la Provincia se aproxima a los 200 kilómetros de repavimentación de rutas provinciales durante la actual gestión. "Es una muestra más de un Estado presente", expresó, al destacar la continuidad de las obras públicas en el interior.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, precisó que la segunda etapa de la intervención demandó una inversión superior a los $2.500 millones, financiada con fondos provinciales.

"Más de 2.500 millones se han invertido acá para que estos 8 kilómetros queden repavimentados a nuevo, queden seguros, queden señalizados en forma horizontal, vertical", indicó.

Nazur también destacó que los trabajos se realizaron por administración, con personal y equipamiento de la Dirección Provincial de Vialidad, y que se suman a los tramos recuperados anteriormente sobre la misma ruta.

El legislador Roque Argañaraz sostuvo que la obra responde a un pedido de los vecinos y forma parte de las intervenciones viales que desarrolla la Provincia. "Es una obra muy esperada, muy anhelada, no tan solo por los vecinos de acá, del departamento Leales, sino de toda la provincia", expresó.

Además, resaltó que el corredor permite conectar las rutas nacionales 9 y 157 y constituye una vía de comunicación importante para el turismo y el traslado hacia los Valles Calchaquíes.

A su turno, Walter Herrera remarcó el impacto de los trabajos en la actividad productiva y la circulación cotidiana. "Hoy va a tener mucha más seguridad, va a tener un camino en condiciones", afirmó.

El legislador señaló que las mejoras beneficiarán a quienes se trasladan entre Santa Rosa de Leales, Bella Vista y Río Colorado, así como a trabajadores y distribuidores que utilizan habitualmente ese recorrido.

El director de Vialidad Provincial, Pablo Díaz, explicó que la intervención comprendió aproximadamente ocho kilómetros y se ejecutó con recursos propios de la repartición.

Los trabajos incluyeron el fresado de la carpeta deteriorada y la colocación de mezcla asfáltica en caliente. También se realizaron tareas de limpieza, acondicionamiento de desagües, demarcación y señalización.

"Esta es una obra que se ha hecho por administración, así que la repartición está muy contenta", manifestó Díaz. Además, destacó la participación del personal técnico, los obreros y los equipos de Vialidad.

Finalmente, el comisionado comunal de Santa Rosa de Leales, Ramón Nieva, expresó su satisfacción por la finalización de los trabajos y recordó el compromiso asumido por Jaldo durante la inauguración del primer tramo. "Cuando empeña la palabra, la cumple y hoy esto se hace una realidad", manifestó.

Nieva también destacó la importancia de la ruta para la circulación turística, la producción y el acceso a los servicios de salud y educación. Al igual que los otros funcionarios, remarcó que el corredor conecta las rutas nacionales 9 y 157.

Las características de la repavimentación de la Ruta 323

La intervención comprendió ocho kilómetros de repavimentación, con una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor promedio.

Además, se contempló la recuperación de 16 kilómetros de banquinas granulares, la colocación de 60 señales verticales y la ejecución de ocho kilómetros de señalización horizontal.

Los trabajos incluyeron también la limpieza y el acondicionamiento de 15 hectáreas de la zona de camino.

La ejecución estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, mediante personal técnico, obreros y equipamiento propio de la repartición.

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