Política

La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas luego de ocho años

La reapertura coincidió con el Día de San Francisco de Asís. El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Rossana Chahla encabezaron el acto.

MOMENTO ESPERADO. Las puertas de la Iglesia San Francisco se abrieron después de ocho años. FOTO GENTILEZA DE MAGENA VALENTIÉ
MOMENTO ESPERADO. Las puertas de la Iglesia San Francisco se abrieron después de ocho años. FOTO GENTILEZA DE MAGENA VALENTIÉ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Iglesia San Francisco de San Miguel de Tucumán reabrió este domingo con Jaldo y Chahla, tras estar ocho años cerrada por riesgos estructurales y ser restaurada.
  • Las obras fueron impulsadas por el municipio, la Provincia y una comisión técnica para salvar el templo histórico, que presentaba peligro inminente de derrumbe edilicio.
  • La reapertura devuelve un emblema patrimonial y religioso a la vida cotidiana tucumana, asegurando la preservación del monumento histórico para las futuras generaciones.
Resumen generado con IA

La Iglesia San Francisco, también conocida como Templo San Miguel Arcángel, reabrió sus puertas este domingo tras permanecer cerrada durante ocho años debido a graves riesgos estructurales.

La ceremonia coincidió con el Día de San Francisco de Asís y contó con la presencia de un nutrido grupo de vecinos, el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta Rossana Chahla y la comisión encargada de la recuperación arquitectónica, presidida por la arquitecta Olga Paternini.

La restauración fue impulsada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, junto con el Gobierno provincial y la Comisión de Puesta en Valor del Conjunto Franciscano. El objetivo fue avanzar con la recuperación integral del edificio y preservar uno de los espacios históricos y culturales más significativos de la capital.

EL ACTO. Jaldo y Chahla encabezaron la reapertura del templo en el centro de la capital tucumana. EL ACTO. Jaldo y Chahla encabezaron la reapertura del templo en el centro de la capital tucumana.

El cierre había marcado una ausencia particular para la ciudad. Durante años, quienes transitaban por el centro podían encontrarse con el edificio, pero no con su interior. Ahora, con la reapertura, se marca el regreso de la Iglesia San Francisco a la vida cotidiana de la provincia.

El arzobispo Carlos Sanchez, el provincial fray Emilio Andrade y el padre Dante Gómez celebraron la misa durante el mediodía.

"Se la reparó a tiempo"

Jaldo encabezó el acto y destacó el trabajo realizado durante los años de obra: "Quiero felicitar a quienes trabajaron, se esforzaron, tomaron la decisión de poder, más que reconstruir, hacer esa reconstrucción con características muy especiales, una arquitectura casi artística, para poder reconstruirla de la manera que era y de la forma que hoy está", afirmó y agregó: "Muchas gracias a la Comisión que tuvo este gran trabajo y que llevó adelante la reconstrucción de esta Iglesia y de este templo".

EN EL TEMPLO. Monseñor Carlos Sánchez celebró la misa de este domingo. EN EL TEMPLO. Monseñor Carlos Sánchez celebró la misa de este domingo.

El mandatario también agradeció a Chahla por haber impulsado el proyecto: "Fue ella quien golpeó varias puertas, interesó a varias gentes, interesó a varias empresas y también interesó al gobierno de la provincia para que juntos, todos los tucumanos, podamos tener este 4 de octubre la reapertura de este templo", señaló.

"No hay duda que este día va a quedar y va a ser parte de la historia que ya tiene esta Iglesia, porque acá va a figurar como la reapertura, después de esos ocho años que estuvo cerrada por problemas edilicios, que inclusive hasta corría riesgo de caerse diferentes estructuras de este templo. Por eso, no solo que se la reparó, sino se la reparó a tiempo", sentenció.

"Acá tenemos historia"

La intendenta recordó que su involucramiento comenzó al ver el cerco de obra que durante años rodeó al edificio: "Pasaba siempre por acá y veía el cerco de obra. Yo dije: '¿cuánto tiempo tiene que pasar para sacar este cerco de obra de acá?'". A partir de allí, se pusieron en marcha los trabajos: "35 pruebas, mandaban la pintura a Córdoba, volvían hasta que encontraron el color original. Y es precioso, no nos imaginábamos que era este color", reveló.

La funcionaria destacó el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y el sector privado. También anunció que se colocó un banner con un código QR para que los vecinos que quieran donar puedan hacerlo: "Cada granito suma, cada granito es importante. Porque ahora viene una parte importante, que es recuperar el arte", señaló, en referencia a las pinturas que aún deben restaurarse.

Por último, Chahla puso el foco en la importancia histórica del templo y en la necesidad de que los tucumanos se apropien de ese legado. "Acá estuvieron nuestros congresales para declarar la independencia, porque el 30% era clero. Acá también estuvieron los heridos de la Batalla de Tucumán. Acá tenemos historia, acá tenemos nuestras raíces", afirmó.

"Quiero que todos los ciudadanos queramos nuestra ciudad, pero para querer algo hay que conocerlo. Por eso quiero que coloquemos nuestra historia", concluyó.

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