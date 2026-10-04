La Iglesia San Francisco reabrió sus puertas luego de ocho años

"Se la reparó a tiempo"

Jaldo encabezó el acto y destacó el trabajo realizado durante los años de obra: "Quiero felicitar a quienes trabajaron, se esforzaron, tomaron la decisión de poder, más que reconstruir, hacer esa reconstrucción con características muy especiales, una arquitectura casi artística, para poder reconstruirla de la manera que era y de la forma que hoy está", afirmó y agregó: "Muchas gracias a la Comisión que tuvo este gran trabajo y que llevó adelante la reconstrucción de esta Iglesia y de este templo".