Por qué la inflación de octubre sorprendió al alza y qué dijo Luis Caputo al respecto

Resumen para apurados
- En octubre, el Indec informó que la inflación en Argentina subió al 2,2% por aumentos en tarifas y precios estacionales, superando las previsiones del mercado.
- El IPC acumuló 26,3% en diez meses por la quita de subsidios energéticos, mientras la canasta básica subió 3,5% y fijó la línea de pobreza familiar en $1.690.000.
- Aunque la inflación núcleo desaceleró al 1,5%, el repunte de los regulados tensiona las metas económicas oficiales y presiona sobre el poder adquisitivo hacia fin de año.
El dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sorprendió al alza y marcó una aceleración respecto de septiembre. La variación promedio de los precios fue de 2,2% en octubre, por encima de lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Y hasta superó la inflación registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó al 26,3% transcurridos 10 meses del año, mientras que la interanual se ubicó en 33,1%.
La aceleración del nivel general respondió a Estacionales y Regulados. Los primeros pasaron de 2,9% a 5,5% (impulsados nuevamente por Verduras), mientras que los segundos avanzaron 2,9% (por los ajustes en gas y combustibles). La núcleo, en cambio, encadenó su segunda desaceleración consecutiva y se ubicó en 1,5%, observó IOL Inversiones. En Tucumán, en tanto, el IPC evidenció una variación del 2,1%, similar al dato de septiembre, particularmente por el reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados (4% de variación), de acuerdo con el informe difundido por la Dirección de Estadística de la provincia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba a los cambios y modificaciones realizados en el Régimen de Zona Fría que tuvieron una fuerte incidencia en la variación registrada en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El comportamiento de la inflación en el país fue dispar. La región Pampeana encabezó el ranking de aumentos mensuales con un salto del 2,6%. Este registro la ubicó cuatro décimas por encima de la media del país y más de un punto porcentual por arriba de las provincias con menor dinamismo inflacionario. En el segundo lugar de mayores subas se posicionó la Patagonia, donde el costo de vida trepó un 2,5% durante el décimo mes del año. El impacto de los ajustes en servicios públicos y combustibles volvió a tener un peso determinante en la canasta de los hogares patagónicos, consolidando a la región entre las más caras del país.
En contraste con el fuerte avance de precios en el centro y el sur, el Gran Buenos Aires (GBA) logró mantenerse por debajo del promedio general al registrar un incremento del 2%. A pesar de la incidencia de las tarifas en el área metropolitana, la desaceleración en otros rubros contuvo el índice dos décimas debajo de la media del país. La brecha regional se amplió aún más hacia el norte, donde los precios mostraron un comportamiento mucho más moderado. El Noroeste (NOA) registró una suba del 1,7% y se ubicó medio punto porcentual por debajo del indicador nacional y casi un punto menos que la región Pampeana. Según Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, el dato de octubre sorprendió al mercado. “Lo que fue difícil de prever fue el significativo aumento del rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó casi un cuarto de todo el aumento del IPC. A nivel nacional los alquileres subieron 3%, mientras que las tarifas de servicios aumentaron en promedio 6,4%. Esto último se relaciona principalmente no con una suba de la tarifa plena, sino con una quita de subsidios, tanto a nivel regional como individual”, indicó.
Por otra parte, la Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 3,5% en octubre, el registro más alto desde enero. Así, una familia tipo en el país necesitó $ 1.690.000 para no ser pobre, según el Indec.