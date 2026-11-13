Por qué la inflación de octubre sorprendió al alza y qué dijo Luis Caputo al respecto

En contraste con el fuerte avance de precios en el centro y el sur, el Gran Buenos Aires (GBA) logró mantenerse por debajo del promedio general al registrar un incremento del 2%. A pesar de la incidencia de las tarifas en el área metropolitana, la desaceleración en otros rubros contuvo el índice dos décimas debajo de la media del país. La brecha regional se amplió aún más hacia el norte, donde los precios mostraron un comportamiento mucho más moderado. El Noroeste (NOA) registró una suba del 1,7% y se ubicó medio punto porcentual por debajo del indicador nacional y casi un punto menos que la región Pampeana. Según Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, el dato de octubre sorprendió al mercado. “Lo que fue difícil de prever fue el significativo aumento del rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó casi un cuarto de todo el aumento del IPC. A nivel nacional los alquileres subieron 3%, mientras que las tarifas de servicios aumentaron en promedio 6,4%. Esto último se relaciona principalmente no con una suba de la tarifa plena, sino con una quita de subsidios, tanto a nivel regional como individual”, indicó.