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Viernes con tormentas fuertes: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

El SMN emitió alertas naranjas y amarillas para este viernes 13 de noviembre. Se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h en distintas regiones del país.

Alerta meteorológica del SMN: 13 provincias tendrán tormentas fuertes este viernes y rige nivel naranja y amarillo
Alerta meteorológica del SMN: 13 provincias tendrán tormentas fuertes este viernes y rige nivel naranja y amarillo Cadena 3
Por Redacción Sociedad Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este viernes alertas naranja y amarilla para 13 provincias argentinas por tormentas intensas y ráfagas que superarían los 90 km/h.
  • El fenómeno incluye granizo y lluvias de hasta 90 mm en zonas de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut, además de fuertes vientos patagónicos.
  • Las autoridades advierten sobre posibles daños materiales y riesgos para la población, instando a tomar precauciones ante eventos climáticos severos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas y vientos para este viernes 13 de noviembre. El organismo advirtió que 13 provincias de la Argentina podrían registrar fenómenos meteorológicos adversos, con lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas que, en algunas regiones, superarían los 90 kilómetros por hora.

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Las condiciones más preocupantes estarán en sectores de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Río Negro y Chubut, donde rige una alerta naranja por tormentas fuertes y algunas localmente severas. Además, otras provincias estarán bajo advertencias amarillas por tormentas y fuertes vientos.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El SMN estableció una alerta naranja para el oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el este de La Pampa, el este de Río Negro y el este de Chubut.

En estas regiones se esperan tormentas fuertes, algunas de ellas severas, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua, granizo de distintos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También se prevén ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias podrían tener lluvias intensas

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de Santa Fe, Córdoba, el este de La Rioja, San Luis, el noreste de Río Negro, Catamarca, el este de Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En estas zonas se pronostican tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y, de manera puntual, severas. Los fenómenos podrían provocar precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

El SMN estima que las lluvias dejarán acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados en algunas localidades.

Alerta amarilla por vientos: dónde se esperan ráfagas superiores a 90 km/h

El pronóstico también incluye una alerta amarilla por vientos para Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En Río Negro y Chubut se esperan vientos provenientes del sector este, con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, durante la tarde de este viernes, Tierra del Fuego será afectada por vientos del sector oeste, con intensidades similares.

Las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional anticipan una jornada con condiciones adversas en distintas regiones del país, especialmente por la combinación de tormentas fuertes, lluvias abundantes y ráfagas intensas.

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