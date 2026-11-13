Viernes con tormentas fuertes: 13 provincias están bajo alerta naranja y amarilla

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias podrían tener lluvias intensas

Por otra parte, el organismo emitió una alerta amarilla por tormentas para diferentes sectores de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de Santa Fe, Córdoba, el este de La Rioja, San Luis, el noreste de Río Negro, Catamarca, el este de Salta, Jujuy y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.