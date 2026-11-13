Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

Otro de los puntos que se destacan es que existiría una especie de pacto de silencio entre los acusados. La mayoría prefirió no declarar y los pocos que lo hicieron se limitaron a rechazar las acusaciones formuladas en su contra. Sin embargo, no se descarta que, ante la aparición de nuevas evidencias, alguno decida colaborar con la investigación para mejorar su situación procesal. Habrá que esperar cuáles serán los próximos movimientos de sus defensores.