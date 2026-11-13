Narcotráfico: un testigo protegido aportó más nombres y hay posibilidad de que un detenido hable

“En cuanto a la participación que poseen los acusados, se deduce que habrían participado activamente en una organización criminal transnacional”, sostuvo el juez José Manuel Díaz Vélez en la resolución en la que les dictó la prisión preventiva a Mateo Mauricio Bonetti (foto), Silvio “Chivo” Medina y Ramiro Paradi.
El magistrado, en el escrito, también señaló: “La operatividad excedería el ámbito local y se articularía con dinámicas de mayor escala. Ello, en base a las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos, lo que deja ver su intención y libertad realizadora”.
Hay otras cuestiones que se están analizando en el expediente. Por ejemplo, una persona que se habría acogido a la figura de testigo arrepentido le habría proporcionado al fiscal federal Rafael Vehils Ruiz los nombres de otras cinco personas que integrarían la organización. Los señalados ya estarían siendo investigados por las autoridades.
Otro de los puntos que se destacan es que existiría una especie de pacto de silencio entre los acusados. La mayoría prefirió no declarar y los pocos que lo hicieron se limitaron a rechazar las acusaciones formuladas en su contra. Sin embargo, no se descarta que, ante la aparición de nuevas evidencias, alguno decida colaborar con la investigación para mejorar su situación procesal. Habrá que esperar cuáles serán los próximos movimientos de sus defensores.
Varios de los imputados, según confiaron fuentes del Servicio Penitenciario, estarían atravesando cuadros de angustia y depresión desde que fueron alojados en el penal de Benjamín Paz.