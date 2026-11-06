Una condena volvió a poner a Alberdi en el centro del mapa narco

La acusación afirma que, al llegar a la rotonda de ingreso a Colonia Santa Rosa, una camioneta gris los esperaba con las luces apagadas. El Alfa Romeo pasó por el lugar y continuó su marcha, seguido por el Corolla y luego por la camioneta. A unos dos kilómetros de la rotonda se habría producido el ataque. Las pericias permitieron establecer que las víctimas recibieron 10 disparos. Según la Fiscalía, la secuencia de movimientos y las características de la agresión demostraban que no se trató de un encuentro casual, sino de una emboscada planificada.