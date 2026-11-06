Tres catamarqueños fueron detenidos con 17,5 kilos de marihuana en una camioneta en Colalao del Valle

Resumen para apurados
- Tres catamarqueños fueron detenidos este jueves en Colalao del Valle, Tucumán, tras hallarles más de 17,5 kilos de marihuana en una camioneta durante un control vial.
- El hallazgo ocurrió en el Operativo Lapacho al revisar una Ford EcoSport, donde la Policía incautó 16 paquetes de droga ocultos en dos bolsos y cuatro teléfonos celulares.
- Los detenidos quedaron incomunicados bajo la órbita de la Justicia Federal, que investiga el origen y destino final de la sustancia por infracción a la ley de estupefacientes.
Tres catamarqueños fueron detenidos luego de que la Policía de Tucumán encontrara 17,5 kilos de marihuana en la camioneta en la que viajaban en un control vehicular en el destacamento fronterizo de Colalao del Valle.
En el procedimiento, que se realizó este jueves en el marco del Operativo Lapacho, personal policial detuvo la marcha de una camioneta Ford EcoSport en la que se trasladaban los tres sospechosos.
Durante la inspección del vehículo, realizada con la presencia de testigos, los efectivos hallaron dos bolsos de viaje negros que contenían 16 paquetes rectangulares de color amarillo. En su interior transportaban la sustancia estupefaciente, cuyo peso superó los 17,5 kilos. Además de la droga, los uniformados secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.
La detención de los sospechosos
Tras el hallazgo, los efectivos se comunicaron con el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán. Desde ese organismo judicial dispusieron la intervención de personal de la Dirección Drogas Peligrosas Oeste (Didrop), el secuestro de los elementos y la detención e incomunicación de los tres ocupantes.
La causa quedó enmarcada en una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes. La investigación continúa bajo la estricta intervención de la Justicia Federal, que intentará determinar el origen y el destino final de la droga incautada.