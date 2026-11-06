Tres catamarqueños fueron detenidos con 17,5 kilos de marihuana en una camioneta en Colalao del Valle

Durante la inspección del vehículo, realizada con la presencia de testigos, los efectivos hallaron dos bolsos de viaje negros que contenían 16 paquetes rectangulares de color amarillo. En su interior transportaban la sustancia estupefaciente, cuyo peso superó los 17,5 kilos. Además de la droga, los uniformados secuestraron la camioneta y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas.