Narcotráfico: secuestraron más de 7 kilos de pasta base de cocaína ocultos en el filtro de aire de un camión

Resumen para apurados
- Gendarmería secuestró el viernes más de 7 kilos de pasta base de cocaína y detuvo a un chofer en la Ruta 34, Santiago del Estero, por contrabando de drogas desde Bolivia.
- Durante un control vial, los efectivos detectaron anomalías en el filtro de aire del camión y hallaron un cilindro metálico con 7,450 kg del estupefaciente compactado.
- El Juzgado Federal N° 1 santiagueño incautó el rodado e investiga las redes de tráfico internacional que ingresan estupefacientes al país por el norte argentino.
Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 7 kilos 450 gramos de pasta base de cocaína que eran transportados ocultos en el filtro de aire de un camión de cargas internacional proveniente de Bolivia.
El procedimiento se realizó el viernes durante un control vial sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad santiagueña de Real Sayana. El vehículo había partido desde Villazón, Bolivia, y era conducido por un hombre de nacionalidad boliviana, quien quedó detenido por orden de la Justicia Federal.
Cómo encontraron la droga oculta en el camión
El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Sección Vial “Pinto”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, que realizaban tareas de prevención y seguridad vial cuando detuvieron la marcha del camión.
Durante la inspección física y documentológica del vehículo, los gendarmes detectaron un compartimiento en la parte externa posterior de la cabina. En su interior se encontraba el filtro de aire del rodado, que presentaba anomalías y no tenía colocada la tapa de seguridad.
Ante la sospecha de que podía tratarse de un método para ocultar sustancias ilícitas, los efectivos solicitaron al conductor que levantara la cabina mediante el cricket hidráulico. De esta manera pudieron comprobar que dentro del filtro había un cilindro metálico.
Con autorización del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, los gendarmes utilizaron herramientas para desajustar las tuercas metálicas ubicadas en los extremos del cilindro.
Al abrirlo, encontraron una sustancia compacta de color ocre, que además presentaba un fuerte olor característico de la droga.
El narcotest confirmó que era pasta base de cocaína
El personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación de campo Narcotest sobre la sustancia hallada.
El análisis confirmó que se trataba de pasta base de cocaína, con un peso total de 7 kilos 450 gramos.
Tras ser informado sobre el resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención del conductor de nacionalidad boliviana y el secuestro de la droga, el camión y los demás elementos considerados de interés para la investigación.
En el operativo también colaboró personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).