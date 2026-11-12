Tres claves para entender la caída de Jensen Huang y la crisis de Nvidia

Hoy su importancia en el mercado tecnológico radica en que suministra la arquitectura esencial para que justamente corran las últimas innovaciones vinculadas con inteligencia artificial generativa. Nvidia, a diferencia de OpenAI, Google o Anthropic, no es una empresa que genere software de inteligencia artificial, sino que desarrolla el hardware. Su liderazgo la convirtió en la principal empresa que hoy provee infraestructuras clave para esta nueva era de la inteligencia artificial y esta posición crítica en el suministro de arquitectura la ubicó en la pieza fundamental del comercio internacional. Es junto a Apple una de las empresas más valiosas del mercado.