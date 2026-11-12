Tres claves para entender la caída de Jensen Huang y la crisis de Nvidia

Resumen para apurados
- Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia en EE.UU. tras revelarse en noviembre escándalos de infidelidad e investigaciones por presunto desvío de chips a China.
- El New York Times destapó sus vínculos con una clienta ligada a Pekín y con una subordinada directa, agravando una crisis en la firma líder de microprocesadores desde 1993.
- La salida de Huang desplomó las acciones en Wall Street y obliga al sector global de inteligencia artificial a reconfigurarse bajo la conducción interina de Colette Kress.
¿Qué es Nvidia y por qué hoy es tan importante esta empresa en el sector tecnológico?
Lo que comenzó como una empresa dedicada al mundo de los videojuegos terminó en una compañía crítica para la nueva era de la inteligencia artificial. Nvidia es una empresa tecnológica estadounidense basada en Santa Clara, en el estado de California, y es uno de los actores centrales hoy en la informática global.
La empresa se especializa en el diseño de GPU, que traducida al español significa unidades de procesamiento gráfico. Son procesadores dotados de una arquitectura de cómputo paralelo, capaces de ejecutar múltiples tareas de manera simultánea. Gracias a esta capacidad de cálculo, sus plataformas abarcan desde computadoras personales y tarjetas gráficas para videojuegos hasta tarjetas para edición y animación de video. Pero en el último tiempo se convirtieron en las infraestructuras claves para el procesamiento de modelos de inteligencia artificial.
Hoy su importancia en el mercado tecnológico radica en que suministra la arquitectura esencial para que justamente corran las últimas innovaciones vinculadas con inteligencia artificial generativa. Nvidia, a diferencia de OpenAI, Google o Anthropic, no es una empresa que genere software de inteligencia artificial, sino que desarrolla el hardware. Su liderazgo la convirtió en la principal empresa que hoy provee infraestructuras clave para esta nueva era de la inteligencia artificial y esta posición crítica en el suministro de arquitectura la ubicó en la pieza fundamental del comercio internacional. Es junto a Apple una de las empresas más valiosas del mercado.
Fundada en 1993 comenzó concentrada en procesadores gráficos para videojuegos. Luego del 2000 la empresa comenzó a desarrollar placas para cómputo de propósito general. Esto le permitió luego a los investigadores de inteligencia artificial adaptar este hardware para entrenar redes neuronales y así acelerar la revolución actual de la IA.
¿Quién es Jensen Huang, su fundador?
Jensen Huang nació en Taiwán en 1963 y pasó gran parte de su niñez en su país natal y en Tailandia antes de migrar junto con su hermano a Estados Unidos. Luego de unos años su familia se asentó en Portland, en Oregon, y allí completó la secundaria. Su interés por la matemática lo llevó a graduarse de ingeniería en la universidad estatal de dicho estado en 1984.
Luego de terminar sus estudios hizo su carrera de posgrado en Stanford y ya como ingeniero comenzó a trabajar en compañías líderes como AMD y luego se incorporó a LSI Logic.
En 1993 Jensen Huang fundó Nvidia junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem con un capital inicial de $40,000, pensando justamente en los procesadores gráficos para computadoras personales y la utilización de videojuegos. Pero hoy sus procesadores se utilizan principalmente en los centros de datos donde se alojan los modelos de IA que hoy conocemos como ChatGPT o Claude.
¿Por qué estalló el escándalo en la compañía?
El escándalo estalló a principios de noviembre cuando investigaciones periodísticas lideradas por el New York Times revelaron que Jensen Huang mantenía una relación extraconyugal con Alice Huang, una ejecutiva vinculada a una firma de Singapur llamada MegaSpeed International y que también era cliente de Nvidia.
Pero la gravedad de la controversia escala al plano de la seguridad nacional cuando autoridades estadounidenses investigan que dicha empresaria mantenía supuestos nexos con el servicio de inteligencia chino. Según revelaciones periodísticas, Alice Huang habría utilizado la relación con el líder de Nvidia para desviar microprocesadores de inteligencia artificial sujetos a restricciones de exportación.
A partir de este escándalo, Nvidia comienza un proceso de revisión interna pero la crisis corporativa se agrava drásticamente días después. El New York Times revela que Jensen Huang mantuvo otra relación extraconyugal, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidente de salud de Nvidia y subordinada directa de Jensen Huang. La divulgación de este nuevo supuesto romance aceleró la crisis y terminó con la renuncia del propio Huang a la presidencia de Nvidia luego de 33 años.