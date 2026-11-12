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Wall Street sintió el impacto de la salida de Jensen Huang y las acciones de Nvidia se desplomaron

Los papeles del gigante de los semiconductores llegaron a caer más del 10% en las operaciones previas a la apertura y retrocedían cerca de un 6% durante la rueda del jueves.

JORNADA FINANCIERA. El comportamiento de las acciones y los bonos argentinos.
JORNADA FINANCIERA. El comportamiento de las acciones y los bonos argentinos.
Por Redacción Economía 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Las acciones de Nvidia se desplomaron este jueves en Wall Street tras la renuncia de su CEO, Jensen Huang, provocada por un escándalo de relaciones extramatrimoniales.
  • La salida del cofundador ocurrió tras revelarse vínculos con una ejecutiva sospechosa de espionaje y con una subordinada. Colette Kress asumió como directora interina.
  • El recambio del referente clave de la inteligencia artificial genera volatilidad en los mercados y reaviva dudas sobre la sostenibilidad del negocio de semiconductores.
Resumen generado con IA

La salida de Jensen Huang de la conducción de Nvidia provocó una fuerte reacción en los mercados financieros. Las acciones del gigante tecnológico se desplomaron hoy en Wall Street, en medio de la incertidumbre generada por la renuncia de su histórico director ejecutivo y las revelaciones sobre sus presuntas relaciones extramatrimoniales.

Escándalo en Nvidia: Jensen Huang dejó la conducción y Colette Kress asumirá como CEO interino

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Los títulos de la compañía, considerada uno de los principales símbolos del auge de la inteligencia artificial, llegaron a perder más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Durante las primeras horas de la rueda, el retroceso se ubicaba en torno al 6%, en una jornada marcada por la volatilidad y la preocupación de los inversores.

La junta de Nvidia se reunió para discutir la destitución de Jensen Huang tras su infidelidad

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El desplome profundizó una semana de fuertes oscilaciones para la empresa. El viernes pasado, Nvidia había cerrado a U$S 186,64 por acción. El lunes perdió un 4,3%, hasta los U$S 178,67, y el martes retrocedió otro 5,5%, a U$S 168,89. El miércoles logró una recuperación del 2,9% y terminó la jornada en U$S 173,73, aunque las operaciones posteriores al cierre volvieron a mostrar fuertes bajas.

Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al jefe de Nvidia

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Con una cotización cercana a los U$S 158, los papeles acumulaban una caída aproximada del 13% respecto del cierre del viernes. En términos de capitalización bursátil, el retroceso representaba una pérdida superior a los U$S 600.000 millones.

La salida de Huang y el escándalo que sacudió a Nvidia

La crisis tuvo un nuevo capítulo este jueves, cuando la compañía anunció que Huang abandonaba la dirección ejecutiva y su lugar en el directorio de la empresa que cofundó en 1993. En su reemplazo, la directora financiera, Colette Kress, asumió como CEO interina, mientras la junta directiva inicia la búsqueda de un sucesor permanente.

El detonante de la controversia fue una investigación sobre la relación extramatrimonial que Huang habría mantenido con Alice Huang, una exejecutiva de MegaSpeed International, compañía de servicios informáticos con sede en Singapur.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, las autoridades estadounidenses sospechan que la empresaria habría recopilado información para China, una acusación que Pekín rechaza. Nvidia, por su parte, aseguró que no tiene motivos para considerar que su tecnología o la seguridad nacional hayan sido comprometidas, aunque dispuso una investigación independiente.

La polémica se amplió el miércoles, cuando "The New York Times" publicó información sobre otra presunta relación del empresario, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta de Salud de Nvidia y subordinada suya. La publicación, basada en testimonios de exempleados, profundizó la presión sobre Huang. Ese mismo día, el directorio se reunió para analizar su continuidad al frente de la compañía.

Hasta el domingo, Nvidia todavía había manifestado públicamente su respaldo al ejecutivo. La Casa Blanca, que también había expresado su apoyo a comienzos de semana, no intervino en la decisión sobre su salida.

La incertidumbre sobre el futuro del gigante de la inteligencia artificial

La preocupación de los inversores excede el impacto reputacional del escándalo. Huang estuvo al frente de Nvidia durante 33 años y encabezó su transformación: pasó de fabricar procesadores para videojuegos a convertirse en un proveedor central de los chips que impulsan los principales sistemas de inteligencia artificial del mundo.

Además, la compañía ocupa una posición estratégica dentro del ecosistema tecnológico. Su actividad no se limita a la venta de semiconductores: también mantiene vínculos financieros y comerciales con clientes, desarrolladores y empresas que construyen centros de datos. Por eso, un cambio abrupto en la conducción podría generar consecuencias en una extensa cadena de negocios.

La reacción también alcanzó a otras compañías del sector. CoreWeave, vinculada comercialmente con Nvidia, registró fuertes pérdidas, mientras que sus competidoras AMD y Broadcom mostraron avances. En paralelo, los futuros del Nasdaq 100 operaban en terreno negativo antes de la apertura de Wall Street, una señal de la inquietud que se extendió entre los inversores tecnológicos.

Sin embargo, la caída de Nvidia no comenzó con el escándalo. Las acciones ya venían retrocediendo desde el récord alcanzado en octubre, en un contexto de dudas sobre la magnitud de las inversiones en inteligencia artificial y los riesgos de una eventual burbuja tecnológica.

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