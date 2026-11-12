Wall Street sintió el impacto de la salida de Jensen Huang y las acciones de Nvidia se desplomaron

Los títulos de la compañía, considerada uno de los principales símbolos del auge de la inteligencia artificial, llegaron a perder más del 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Durante las primeras horas de la rueda, el retroceso se ubicaba en torno al 6%, en una jornada marcada por la volatilidad y la preocupación de los inversores.