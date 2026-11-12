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Escándalo en Nvidia: Jensen Huang dejó la conducción y Colette Kress asumirá como CEO interino

El cofundador de la compañía habría presentado su renuncia tras la polémica por su presunto vínculo extramatrimonial con una empresaria señalada como posible espía china.

Jensen Huang.
Jensen Huang.
Por Redacción Mundo 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras revelarse una infidelidad con una empresaria vinculada a la inteligencia china; Colette Kress asumió el cargo de forma interina.
  • La salida ocurre luego de que Huang admitiera su infidelidad con Alice Huang, clienta de la firma, lo que motivó una investigación interna de la junta por presunto espionaje.
  • El alejamiento del cofundador tras 30 años abre una etapa de incertidumbre para Nvidia y el mercado de semiconductores, clave en el desarrollo global de inteligencia artificial.
Resumen generado con IA

La conducción de Nvidia atraviesa una fuerte controversia tras conocerse la presunta salida de Jensen Huang, cofundador y director ejecutivo de la compañía, en medio de un escándalo relacionado con su vida personal y los supuestos vínculos de una empresaria con los servicios de inteligencia chinos.

La junta de Nvidia se reunió para discutir la destitución de Jensen Huang tras su infidelidad

La junta de Nvidia se reunió para discutir la destitución de Jensen Huang tras su infidelidad

Según la información difundida, la junta directiva dispuso una reestructuración de la conducción y designó a Colette Kress, hasta ahora directora financiera, como CEO interina. En paralelo, Harvey C. Jones fue nombrado presidente de la junta directiva y se inició un proceso para encontrar un reemplazante definitivo, con candidatos tanto internos como externos.

Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al jefe de Nvidia

Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al jefe de Nvidia

La salida de Huang tendría efecto inmediato. El empresario, de 68 años, estaba al frente de Nvidia desde su fundación, en 1993, y fue una de las figuras centrales de su transformación en uno de los principales proveedores mundiales de chips para inteligencia artificial.

La infidelidad de Jensen Huang desata una investigación por espionaje chino en Nvidia

La infidelidad de Jensen Huang desata una investigación por espionaje chino en Nvidia

La investigación interna y el vínculo con una empresaria

La controversia tomó mayor dimensión hace aproximadamente un mes, cuando medios como "The Wall Street Journal" y "The New York Times" difundieron información sobre los presuntos vínculos de Huang con Alice Huang, una empresaria relacionada con MegaSpeed, una compañía de datos radicada en Singapur y señalada como uno de los clientes importantes de Nvidia.

La firma quedó bajo sospecha por sus supuestas conexiones con los servicios de inteligencia chinos, mientras que la empresaria fue mencionada como una posible espía. La situación generó interrogantes sobre las eventuales implicancias de esa relación, debido al papel estratégico que Nvidia desempeña en el desarrollo de tecnología vinculada con la inteligencia artificial.

El caso también tuvo repercusiones en el ámbito personal del empresario. El domingo pasado, Huang habría reconocido ante sus empleados que fue infiel a su esposa y les habría enviado una carta en la que pidió disculpas por haber traicionado su confianza.

A partir de esa revelación, la junta directiva habría dispuesto una investigación interna para determinar el alcance de sus relaciones extramatrimoniales y evaluar sus posibles consecuencias para la compañía. El procedimiento quedó a cargo del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, contratado para analizar el caso.

El impacto en una de las principales figuras de la inteligencia artificial

La eventual salida de Huang representa un episodio significativo para Nvidia, cuyo crecimiento estuvo estrechamente vinculado con su conducción durante más de tres décadas.

Desde su creación en 1993, el empresario encabezó la expansión de la compañía hasta convertirla en un actor determinante del mercado global de semiconductores. Sus procesadores se transformaron en componentes centrales para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, centros de datos y nuevas tecnologías.

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