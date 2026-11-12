La junta de Nvidia se reunió para discutir la destitución de Jensen Huang tras su infidelidad

Un aliado de Trump en el sector

Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes de la industria. Defiende los modelos de IA abiertos, incluidos los chinos, como una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI y Anthropic. También se opone a nuevas regulaciones y a frenar el desarrollo de la tecnología por motivos de seguridad, como plantearon recientemente Dario Amodei, de Anthropic, Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk.