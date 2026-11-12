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La junta de Nvidia se reunió para discutir la destitución de Jensen Huang tras su infidelidad

Los medios estadounidenses indicaron que el encuentro se hizo en Santa Clara y que por el momento no hay un sucesor definido.

Jensen Huang es uno de los fundadores de Nvidia.
Jensen Huang es uno de los fundadores de Nvidia.
Por Redacción Mundo 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La junta de Nvidia se reunió el miércoles en California para debatir la destitución de su CEO, Jensen Huang, tras admitir infidelidades ligadas a un escándalo de espionaje.
  • El caso escaló tras revelarse vínculos de Huang con una presunta espía china y una subalterna, lo que provocó una fuerte caída bursátil e investigaciones internas.
  • Su eventual salida impactaría en el liderazgo del sector de IA y alteraría la relación de la industria con el gobierno de EE.UU. frente a las restricciones a China.
Resumen generado con IA

La junta directiva de Nvidia se reunió la noche del miércoles en su sede de Santa Clara, California, para discutir la destitución de su presidente ejecutivo, Jensen Huang, según informaron medios estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién sería su sucesor.

La reunión se produjo por el escándalo que rodea a Huang desde que admitió una relación extramarital con Alice Huang, ejecutiva de la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur. No tiene parentesco con él, pese al apellido compartido.

Quién es Alice Huang, la empresaria china acusada de espiar al jefe de Nvidia

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Un memorando de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sostiene que ella era agente del Ministerio de Seguridad del Estado de China, aunque Pekín rechazó esa acusación.

Una segunda relación y una investigación abierta

El miércoles, The New York Times informó que Huang tuvo además otra relación, esta vez con una subalterna. Según el diario, hay videos en los que aparece en actitud amorosa con Kimberly Powell, vicepresidenta de Asuntos de Salud de Nvidia. Powell tiene 48 años y es la cara pública de la empresa en su expansión hacia la educación superior y la atención sanitaria.

El domingo, Huang les escribió a los empleados y se disculpó. “No fui fiel a mi esposa”, reconoció. Nvidia abrió una investigación independiente tras “recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera”. 

Este jueves, China acusó a Estados Unidos de usar la denuncia de espionaje para justificar el “bloqueo” que le impide acceder a los chips más avanzados de la compañía.

Las acciones caen y Microsoft la desplaza

Las acciones de Nvidia cayeron con fuerza el miércoles y acumulan una pérdida de un cuarto de su valor en poco más de un mes. Como consecuencia, Microsoft pasó a ocupar el segundo puesto entre las empresas más valiosas del mundo. El primer lugar lo mantiene Apple.

La caída golpea a una compañía que fue la principal beneficiaria de la fiebre del oro en torno a la inteligencia artificial (IA) y que reinvirtió cientos de miles de millones de dólares entre sus clientes y en todo el sector. Por eso el ecosistema sigue de cerca el escándalo, con posibles repercusiones a escala mundial.

Un aliado de Trump en el sector

Huang, reconocible por su chaqueta de cuero negro, es una de las voces más influyentes de la industria. Defiende los modelos de IA abiertos, incluidos los chinos, como una sana competencia frente a los modelos cerrados de OpenAI y Anthropic. También se opone a nuevas regulaciones y a frenar el desarrollo de la tecnología por motivos de seguridad, como plantearon recientemente Dario Amodei, de Anthropic, Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk.

Su salida dejaría al presidente Donald Trump sin un asesor informal cercano en materia de IA. A fines de 2025, Trump autorizó la venta a China de los antiguos chips H200 de Nvidia, a cambio de que el Estado reciba el 25% de los ingresos, pese a la rivalidad tecnológica entre Washington y Pekín que motivó la prohibición de exportar los componentes más avanzados.

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