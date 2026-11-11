Nvidia, envuelta en un escándalo multimillonario

El mercado ha reaccionado de manera negativa ante el escepticismo del devenir de las pesquisas y de qué pasará con Nvidia en el caso de que Huang (el ejecutivo que se caracteriza por el uso permanente de camperas de cuero) no siguiera en su actual puesto y se tenga que nombrar un nuevo magnate. Tras conocerse el “affaire”, la cotización de las acciones de Nvidia se ubicó en torno de los U$S 168, acercándose a su mínimo anual registrado el pasado 30 de marzo en los U$S 165. Así , desde el inicio de semana pierde casi 500.000 millones de valor bursátil. La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el propio Trump. La mujer, según ese informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.