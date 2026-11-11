Nvidia, envuelta en un escándalo multimillonario

Resumen para apurados
- Las acciones de Nvidia cayeron casi 10% en Wall Street tras revelarse que su CEO, Jensen Huang, enfrenta una investigación por espionaje chino ligada a una infidelidad.
- La pesquisa busca determinar si una empresaria china obtuvo chips avanzados de IA de Nvidia de forma ilícita, en medio de tensiones tecnológicas entre Washington y Pekín.
- El escándalo costó 500.000 millones de dólares en valor bursátil, relegó a Nvidia detrás de Microsoft y pone en duda la continuidad de Huang al frente del gigante tecnológico.
Wall Street vive su propio escándalo y una de sus compañías estrellas atraviesa una novela de espías. Nvidia, la empresa de semiconductores de Inteligencia Artificial (IA), arrastra en la Bolsa de Nueva York una pérdida de casi un 10% en las últimas dos jornadas, luego de que trascendiera la infidelidad extramatrimonial de su consejero delegado, Jensen Huang, con una presunta espía china, Alice Huang, también conocida como Huang Le, que pone en riesgo su continuidad al frente de la corporación. Sucede que el consejo de administración inició una investigación independiente para esclarecer la relación entre ambos y si pudiera haber sido objeto de una operación de espionaje por parte de China. El propio Donald Trump también dijo lo suyo, al revelar que ordenó al FBI que averigüe qué pasó con esa relación y si el gigante asiático está detrás de eso. Desde Pekin, sin embargo, niega cualquier tipo de vinculación con el caso. El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que “las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia” en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.
El mercado ha reaccionado de manera negativa ante el escepticismo del devenir de las pesquisas y de qué pasará con Nvidia en el caso de que Huang (el ejecutivo que se caracteriza por el uso permanente de camperas de cuero) no siguiera en su actual puesto y se tenga que nombrar un nuevo magnate. Tras conocerse el “affaire”, la cotización de las acciones de Nvidia se ubicó en torno de los U$S 168, acercándose a su mínimo anual registrado el pasado 30 de marzo en los U$S 165. Así , desde el inicio de semana pierde casi 500.000 millones de valor bursátil. La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el propio Trump. La mujer, según ese informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de IA estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.
Con este escándalo, Nvidia sigue perdiendo posiciones en el podio de las empresas más valiosas del mundo, y acaba de ser superada por Microsoft. El gigante del ‘software’, con caídas más moderadas, se ha colocado en la segunda posición de la tabla, con una valoración de U$S 4,03 billones, frente a los U$S 4,02 billones de Nvidia. En lo más alto sigue Apple, con un valor de mercado de U$S 5,05 billones.
Estados Unidos mantiene una feroz competencia con China por desarrollar los mejores modelos de inteligencia artificial. “Quien gane en IA, se lleva la victoria”, afirma Trump. Según su visión, el país que posea la tecnología de IA más dominante obtendrá el mayor beneficio y, a la larga, se convertirá en la nación más poderosa del mundo. Es muy posible que tenga razón, consigna el sitio BBC.com. Inicialmente, el gobierno estadounidense prohibió la exportación de los dispositivos más recientes de Nvidia para evitar que China pudiera aprovechar sus capacidades superiores. Posteriormente, estas normas se flexibilizaron ligeramente. Sin embargo, existen indicios de que Megaspeed, la empresa de Alice Huang, podría haber participado en la introducción clandestina de estos dispositivos en China durante su etapa al frente de la compañía.
Según informó Bloomberg, en noviembre de 2025 la firma adquirió tecnología de Nvidia por valor de miles de millones de dólares.
Negativa
Megaspeed niega que esa tecnología se haya utilizado de forma ilícita. Con sede en Singapur, Megaspeed es una compañía de computación en la nube que ofrece infraestructura tecnológica para centros de datos y servicios relacionados con el procesamiento de información. Su actividad está vinculada con la adquisición y operación de equipos especializados, entre ellos procesadores gráficos (GPU) utilizados para desarrollar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Se presenta como un socio comercial del negocio de computación en la nube de Nvidia en la región de Asia-Pacífico.
Alice Huang se incorporó a Megaspeed como directora general en marzo de 2023. Ciudadana china que actualmente tiene 43 años, ocupó varios puestos directivos en los bancos HSBC y CITIC Securities, el mayor banco de inversión chino. La infidelidad puede resultarle bastante oneroso a Jensen Huang. Su actual esposa podría recibir hasta U$S 81.100 millones si la pareja se divorciara.