Carlos Tevez confirmó a Gianluigi Buffon para su despedida en La Bombonera: qué otras estrellas estarán presentes

La despedida de Carlos Tevez promete reunir a varias de las grandes figuras del fútbol mundial. A poco más de un mes del partido homenaje que se disputará el 20 de diciembre en La Bombonera, se confirmó la presencia de Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano y campeón del mundo en Alemania 2006, quien se convirtió en el primer invitado extranjero anunciado oficialmente para el evento.