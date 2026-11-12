Carlos Tevez confirmó a Gianluigi Buffon para su despedida en La Bombonera: qué otras estrellas estarán presentes
El histórico arquero italiano participará del partido homenaje al “Apache”, previsto para el 20 de diciembre. Sergio Agüero y Martín Palermo también están confirmados, mientras crece la expectativa por la posible presencia de Cristiano Ronaldo.
Resumen para apurados
- Carlos Tevez confirmó que Gianluigi Buffon participará de su partido de despedida el 20 de diciembre en La Bombonera para homenajear su trayectoria futbolística.
- Buffon y Tevez compartieron plantel en Juventus entre 2013 y 2015. El arquero se suma a las presencias ya confirmadas de Sergio Agüero y Martín Palermo.
- El homenaje reunirá a grandes figuras mundiales; se espera la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme, mientras se aguarda por Cristiano Ronaldo.
La despedida de Carlos Tevez promete reunir a varias de las grandes figuras del fútbol mundial. A poco más de un mes del partido homenaje que se disputará el 20 de diciembre en La Bombonera, se confirmó la presencia de Gianluigi Buffon, histórico arquero italiano y campeón del mundo en Alemania 2006, quien se convirtió en el primer invitado extranjero anunciado oficialmente para el evento.
La participación de Buffon tiene un significado especial por su relación con el “Apache”. Ambos compartieron dos temporadas en Juventus, entre 2013 y 2015, y fueron protagonistas de una etapa destacada del conjunto italiano, que alcanzó la final de la Champions League en 2015, aunque terminó cayendo frente al Barcelona.
Con su confirmación, el exarquero se suma a Sergio “Kun” Agüero y Martín Palermo, los otros dos futbolistas que ya aseguraron su presencia en el homenaje.
Messi, Riquelme y la incógnita de Cristiano Ronaldo
La lista de invitados podría incorporar nombres todavía más importantes. Tevez adelantó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme también formarán parte de la celebración y confirmó que extendió una invitación al exdefensor inglés Rio Ferdinand, con quien compartió vestuario en Manchester United.
Por su parte, Riquelme manifestó su intención de poner todo a disposición para que Tevez y los hinchas de Boca disfruten de una jornada inolvidable. Sin embargo, entre bromas, dejó abierta la incógnita sobre si volverá a ponerse los botines debido al tiempo que lleva alejado de las canchas.
Otra de las grandes expectativas gira alrededor de Cristiano Ronaldo. El portugués mantiene una relación cercana con Tevez desde su paso por Manchester United, donde compartieron equipo entre 2007 y 2009.
No obstante, su participación aparece condicionada por el calendario del Al-Nassr, que tiene previsto disputar ese mismo 20 de diciembre la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita frente a Al-Kholood.
Por ahora, la presencia del portugués no está confirmada.
Mientras se aguardan nuevos anuncios, la despedida de Tevez empieza a tomar forma como una reunión de figuras de distintas etapas de su carrera. La Bombonera será el escenario elegido para homenajear a uno de los futbolistas más representativos de la historia reciente de Boca, con antiguos compañeros y rivales que volverán a compartir una cancha para celebrar su trayectoria.