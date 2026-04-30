Carlos Tévez rompió el silencio: el sueño de ser presidente de Boca y su veredicto sobre Paredes y Aranda

Resumen para apurados
- Carlos Tévez expresó en TyC Sports su deseo de ser presidente de Boca Juniors, mientras dirige a Talleres de Córdoba, para sellar su vínculo histórico con el club xeneize.
- Durante la entrevista, el DT elogió el regreso vigente de Leandro Paredes y el potencial del juvenil Tomás Aranda, mientras reafirmó su compromiso actual con el proyecto de Talleres.
- El interés de Tévez por la presidencia marca un posible cambio de rumbo en su carrera profesional, impactando en el clima político del club y en la valoración de sus figuras jóvenes.
Carlos Tévez es, sin lugar a dudas, uno de los máximos ídolos de la historia moderna de Boca. Cada visita suya a la Bombonera, incluso como entrenador rival, refuerza un lazo que parece inalterable. En diálogo con Líbero (TyC Sports), el DT de Talleres de Córdoba analizó el presente del club de sus amores y, aunque está plenamente comprometido con el proyecto de la "T" -donde buscan renovar su contrato-, dejó una puerta abierta para un regreso que podría trascender el banco de suplentes.
Si bien no descartó volver en algún momento como director técnico, el "Apache" visualizó un objetivo de mayor calibre para el cierre de su carrera en el fútbol. "¿A quién no le gustaría ser presidente de Boca? Sería la frutillita del postre para lo que uno sueña", aseguró. Aunque su nombre ha sido vinculado frecuentemente a la arena política del club, Tevez aclaró que esos rumores suelen ser "más periodísticos que otra cosa" y que hoy su prioridad es consolidarse como DT, con el anhelo de dirigir en Europa en el futuro.
Respecto a la posibilidad de sentarse en el banco de suplentes de la Bombonera a corto plazo, Carlitos optó por la prudencia y el respeto hacia el actual entrenador, Claudio Úbeda. "No es fácil que un ídolo diga que quiere dirigir en esta situación. Úbeda lo está haciendo bien y yo estoy totalmente comprometido en Talleres", explicó.
La vigencia de Paredes y la joya Aranda
Tevez también se tomó un tiempo para analizar el presente futbolístico del equipo y destacó la importancia de volver al club en plenitud física y mental, tal como él lo hizo en 2015 tras su paso por la Juventus. En ese sentido, fue muy elogioso con el regreso de Leandro Paredes. "Lo hizo muy bien. En el casi peor momento de Boca, supo darle esa vuelta de rosca. Si no fuese por el último partido, venían con un envión muy importante y creo que es gracias a él", aseguró.
Incluso como "víctima" del fútbol del volante central en el reciente triunfo de Boca sobre Talleres, el "Apache" reconoció que Paredes hizo crecer a sus compañeros y logró que se hablara del "mejor mediocampo de Boca en mucho tiempo". Para Tevez, el secreto del éxito de Leo fue la decisión de retornar vigente. "A Boca hay que volver siempre en plenitud para ser ídolo, no para lo último de la carrera", sostuvo el ex delantero.
Finalmente, el ídolo "xeneize" puso la lupa sobre una de las mayores promesas de la institución: Tomás Aranda. Sobre el joven de 18 años, que se ha ganado un lugar en la consideración de Úbeda, Tevez no ahorró calificativos. "A Aranda le veo cosas diferentes, es cosa seria. El mundo Boca no es fácil, pero está rodeado de compañeros con mucha experiencia y eso lo va a ayudar muchísimo a crecer", concluyó.