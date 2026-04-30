Carlos Tévez rompió el silencio: el sueño de ser presidente de Boca y su veredicto sobre Paredes y Aranda

La vigencia de Paredes y la joya Aranda

Tevez también se tomó un tiempo para analizar el presente futbolístico del equipo y destacó la importancia de volver al club en plenitud física y mental, tal como él lo hizo en 2015 tras su paso por la Juventus. En ese sentido, fue muy elogioso con el regreso de Leandro Paredes. "Lo hizo muy bien. En el casi peor momento de Boca, supo darle esa vuelta de rosca. Si no fuese por el último partido, venían con un envión muy importante y creo que es gracias a él", aseguró.