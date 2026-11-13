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Hoy se define el último lugar para la final de Enseñame Tucumán

Cinco parejas de estudiantes correspondientes a sexto año competirán por el último boleto en el programa decisivo. Un viaje a Carlos Paz en juego

PREPARADOS. Los conductores de Enseñame Tucumán y dos de las parejas participantes del concurso durante la segunda semifinal. LA GACETA / FOTO DE Osvaldo Ripoll
PREPARADOS. Los conductores de Enseñame Tucumán y dos de las parejas participantes del concurso durante la segunda semifinal. LA GACETA / FOTO DE Osvaldo Ripoll
Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

Este tarde, a partir de las 19, se realizará la tercera y última semifinal de “Enseñame Tucumán”, el certamen creado por LA GACETA junto al Ministerio de Educación de Tucumán que premia el conocimiento en los estudiantes. Será el turno de los de sexto año: cinco parejas de distintas escuelas competirán por el último lugar en la gran final, donde ya esperan los representantes de cuarto y quinto año.

La gran final será el próximo miércoles y reunirá a las tres duplas que superen cada semifinal. Allí estará en juego el título de “Enseñame Tucumán” y un premio especialmente atractivo: un viaje a Carlos Paz para el curso de la pareja ganadora.

Quiénes compiten

Por el Circuito 1, AGF 18, competirán Rosario Villalba y Moyano Medina, del Instituto Inmaculada Concepción. La docente es Luciana Allo Marinaro.

El Circuito 2, AGF 5, tendrá a Brisa Padilla y Mehilen Yenaide, de la Escuela Secundaria Juan Luis Nougués, junto a la docente Marcela Contreras.

Desde el Circuito 3, AGF 24, llegarán Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva, de la Escuela Media de Tapia. Su docente es Carla Gabriela Fernández.

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El Circuito 4, AGF 11, estará representado por Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel, de la Escuela Normal Superior Julio A. Roca, acompañados por el docente Néstor Ledezma.

Finalmente, por el Circuito 5, AGF 25, competirán María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza, del Instituto Privado Nuestra Señora de la Consolación, junto al docente Pablo Courtade.

Cinco parejas, cinco escuelas y un único objetivo: conseguir el último boleto para la gran final.

Los que ya están

La primera semifinal estuvo reservada para cuarto año y tuvo una definición reñida. Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de la Escuela de Comercio N° 1 General Manuel Belgrano, lograron el primer lugar después de una jornada que necesitó desempates para definir quién avanzaba.

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Las estudiantes se convirtieron en las primeras finalistas de esta edición. Su clasificación dejó abierto el camino para que otra pareja pudiera sumarse desde quinto año.

Ese lugar fue ocupado por Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, del Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Las alumnas protagonizaron una destacada segunda semifinal y consiguieron el segundo boleto para la definición.

Así, las representantes de cuarto y quinto ya pueden esperar la última jornada. Ahora, la atención está puesta en los cinco equipos de sexto que buscarán completar el cuadro de finalistas.

“Enseñame Tucumán” propone que los estudiantes demuestren, en un formato de competencia, los conocimientos adquiridos durante su trayectoria escolar. Las preguntas y desafíos recorren distintos aspectos de la provincia: historia, lugares, protagonistas, cultura y hechos que forman parte de la identidad tucumana.

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El certamen comenzó con escuelas de distintos puntos de la provincia y avanzó por diferentes etapas hasta llegar a las tres semifinales correspondientes a cada año.

El recorrido tuvo momentos de mucha paridad. En la primera semifinal fue necesario recurrir a desempates para encontrar al ganador. La segunda también mostró que no alcanza solamente con estudiar: los participantes deben combinar memoria, concentración y capacidad para trabajar en equipo.

Las preguntas y los contenidos del certamen les permitieron los alumnos volver a mirar lugares y acontecimientos de la provincia que, por cotidianos, muchas veces pasan inadvertidos. Brandán y Sierra González, segundas semifinalistas, hablan de la Casa Histórica como ejemplo. “A veces se la puede mirar como un edificio más, sin detenerse a pensar en su importancia. Conocer mejor la historia tucumana también nos permitió reconocer el valor de ese patrimonio y la necesidad de que otros jóvenes puedan acercarse a él”, reflexiona.

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Ahora será el turno de sexto año. Las cinco parejas tendrán una última oportunidad para demostrar sus conocimientos y conseguir el pase a la instancia decisiva.

Con dos lugares ocupados, la tercera semifinal será la última posibilidad de entrar en la definición. La pareja que se imponga se sumará a Lucía Guerrero y Solana Palavecino, de cuarto año, y Helena Brandán y Mía Candela Sierra González, de quinto.

Entre las tres estará la dupla que se consagre campeona de “Enseñame Tucumán”. El desafío será atravesar una nueva jornada de preguntas y desafíos, con la presión de saber que esta vez no habrá una semifinal posterior.

La jornada podrá seguirse por LG Play, Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y a través de todas las plataformas digitales y redes sociales de LA GACETA.

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