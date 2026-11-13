Hoy se define el último lugar para la final de Enseñame Tucumán

Las preguntas y los contenidos del certamen les permitieron los alumnos volver a mirar lugares y acontecimientos de la provincia que, por cotidianos, muchas veces pasan inadvertidos. Brandán y Sierra González, segundas semifinalistas, hablan de la Casa Histórica como ejemplo. “A veces se la puede mirar como un edificio más, sin detenerse a pensar en su importancia. Conocer mejor la historia tucumana también nos permitió reconocer el valor de ese patrimonio y la necesidad de que otros jóvenes puedan acercarse a él”, reflexiona.