Enseñame Tucumán: una semifinal con preguntas, pero también con historias de amistad y orgullo

La conoce bien. Sabe que es inteligente, cariñosa y que, cuando algo la preocupa, puede ponerse muy ansiosa. También sabe cuánto se había preparado para llegar hasta allí. “Se dedicó mucho, tuvo que darlo todo por el curso”, recordó. Por eso, antes de conocer el resultado, ya tenía preparado un mensaje. “Si ella no se tiene fe, sus amigas vamos a tener la suficiente fe para apoyarla. Siempre voy a estar acá para ayudarla en todo lo que necesite”.